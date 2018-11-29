不忍吳音寧被糟踏 陳吉仲哽咽：農委會提解職案

2018年11月29日 17:03 中時電子報 陳儷方 、 林郁庭

陳吉仲下午4點30分在農委會接受媒體聯訪，他在講吳音寧時，神情激動，嘴唇擅抖，聲音一再發抖。（圖/中時電子報臉書）

北農董事會通過解職吳音寧，即日起生效！農委會副主委陳吉仲出面說明

北農董事會今天下午無異議通過總經理吳音寧的解職案，即刻生效。農委會副主委陳吉仲親上火線說明時坦言，解職案是農委會官股董事提出，但他肯定吳音寧表現，吳音寧在北農做了很多事，離開後，大家才能理性檢視吳音寧的政績，現在是吳音寧離開的最好時機。

陳吉仲下午4點30分在農委會接受媒體聯訪，做了以上表示。他在講到吳音寧時，神情激動，嘴唇顫抖，聲音一再發抖。陳吉仲坦言，吳音寧的解任案是由農委會官派董事劉聖鴻提的臨時動議。

農委會在選後面對農民排山倒海而來的壓力，才解任了吳音寧的北農總座一職，等於是農委會親自動手，斷尾求生。

陳吉仲為吳音寧喊冤說，包括農委會及他個人都特別肯定吳音寧的專業表現，吳音寧在北農做了很多事，例如北農改建案，她提供專業意見，這是很重要的改建案，也是具體政績，還有台北果菜批發市場的農藥檢驗，獎金制度，以及人事聘用制度等等，吳音寧也積極促銷蔬果，農委會非常肯定她在總經理任內的表現，而她現在的離開，可以讓大家客觀評斷吳音寧的表現。

他同時也坦言，農委會這個時候讓吳音寧離開，是不希望外界再用不專業及莫須有的壓力，對吳音寧施壓，他也無法接受吳音寧被非專業的勢力糟踏。陳吉仲也認為，吳音寧不在位子上才能還她公道，就是因為大環境的關係，大家才會看不到吳音寧的表現。

陳吉仲說，選前選後都有跟吳音寧溝通職務問題，但他可以理解吳音寧不自提辭呈的原因，這就是她的個性，堅持要把程序走完；吳音寧不去議會備詢，也是她對於制度的堅持，因為依法她就是認為不該去備詢。

至於北農總經理的接任人選？陳吉仲說，目前還沒有，在接任人選出爐前，將由北農主祕路全利暫代。他強調，整個解職案在選前及選後，都與北市府溝通及洽談，未來總座接任人選也會跟北市府溝通討論。

(中時電子報)