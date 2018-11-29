關懷盃》王維中未來動向 「已有國外球團接洽」

王維中。（資料照，取自ＮＣ恐龍粉絲團）

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中時電子報
/台東報導

王維中今天（29日）與效力Lamigo桃猿的哥哥王躍霖一同現身關懷盃棒球教室，將自己的經驗傳承給參加關懷盃的小球員，談及自己的合約情況時，他透露，有國外球團接觸，但目前還沒有明確的進度。

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今年年初美職釀酒人隊將王維中的合約賣給韓職NC恐龍，王維中成為台灣首位旅韓的球員，以「花美男」的外型在韓職引起炫風，且開季又投出2連勝佳績，王維中獲得「王女婿」的暱稱。

不過季中王維中2度因傷遭下放二軍，回到一軍後表現出現明顯落差，本季他25場比賽均為先發登板，繳出7勝10敗、自責分率4.26的成績。最終NC恐龍以58勝1和85敗戰績敬陪末座、無緣季後賽，球季結束後球隊確定不續留王維中。

今天王維中現身關懷盃棒球教室指導小球員，談及未來動向，他對著一起參加關懷盃活動的Lamigo投手朱俊祥開玩笑說：「想去Lamigo跟他一起投球。」「小朱」朱俊祥則笑著回應，要王維中不要鬧。

不過王維中隨後正色道：「現在有國外球團跟經紀公司接觸，不過目前仍沒有進度。」雖沒說是哪一個國家的球團，但王維中認為：「現在要先把自己準備好，不會在意是哪個國家，今年受了3次傷，希望能把身體練好，只要把自己準備好，其他的就不用擔心。」

(中時電子報)

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