休假警拋下選婚紗的未婚妻 勇抓竊賊她喊：帥氣!

2018年11月29日 17:17 中時 黃國峰

台中南屯派出所員警林楠凱，休假時鷹眼緝賊，會同當地員警，逮補有毒品、竊盜被通緝的孫姓通緝犯。（黃國峰翻攝）

中市警局第四分局南屯派出所警員林楠凱，日前趁休假與未婚妻至桃園市某婚紗店挑婚紗，停車時意外發現某小貨車是通報的失竊車輛，便在一旁埋伏等候，並會同當地派出所協助逮補前來取車的孫姓男子，全案詢後依觸犯竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

中市警局第四分局南屯派出所警員林楠凱與未婚妻，預計明年結婚，因友人介紹桃園某家婚紗店不錯，才趁著休假偕同未婚妻前往挑婚紗，當時他先讓未婚妻下車到店內挑選，自己再去停車場停車時，眼尖發現場內一部小貨車與日前受理的失竊車輛相似。

林員透過警政APP查詢，發現該車懸掛失竊車牌，且與車身不符，立即通知所長，並等待同仁北上支援，自己則在一旁埋伏等候，約一小時後，39歲孫姓男子現身取車，林員上前出示證件表明身分，並確認他也是桃園地檢署發布之毒品、竊盜案通緝犯，立即請當地派出所協助逮捕。

孫男坦承偷車，而目的只為代步使用。對於因此而泡湯的假期，林員表示平常心看待，而其未婚妻雖有點失望，但對於未來老公的鷹眼緝賊覺得帥氣極了，深覺自己真是選對人了。南屯派出所長周景彬對於林員連休假都心繫案件，表達肯定與稱讚，呼籲民眾勿貪一時之私欲而觸犯法網，警察一定秉持勿枉勿縱的辦案精神，對犯罪之人繩之以法。

(中時 )