被誤解反應慢又傲慢 就業中心助聽障女轉職

2018年11月29日 17:14 中時 張穎齊

27歲的小舒（化名）喜歡與人接觸，但卻礙於與生俱來的聽力障礙，讓旁人總覺得她反應慢半拍，甚至覺得她很傲慢不理人，使得她找工作時屢屢受挫，經常心情沮喪又壓抑。基隆就業中心得知後，運用「職場學習及再適應計畫」協助小舒順利轉職，目前擔任會計助理，已穩定就業超過6個月。

小舒大學畢業後，找工作一職很不順利，一直想轉職當行政人員，可是因沒有相關工作經驗，加上有聽力障礙，使得她投出數十封履歷都石沈大海。2年多前經親友介紹到賣場擔任排補貨人員，雖然小舒很珍惜得來不易的工作，但因工作環境十分嘈雜，讓戴著助聽器的小舒常感不適，導致自我壓抑而影響睡眠。

今年1月，小舒再也無法忍受噪音，遞出辭呈離職，另外求職，卻總是無法得到雇主的青睞，家人不忍見她求職受挫心情沮喪，建議她到基隆就業中心尋求協助。

就業服務人員張芷溶得知後，安撫了小舒沮喪的心情，並與她深度晤談，在了解小舒轉任行政職的渴望後，便為她找尋合適機會，提供她「職場學習及再適應計畫」，讓沒有相關工作經驗的小舒，順利得到會計事務所的青睞進用，小舒在順利轉職後勝任愉快，變得開朗活潑，每天都期待上班時間的到來。

基隆就業中心主任盛慧中表示，為了協助就業弱勢者就業準備及就業適應，就業中心透過事業單位或團體，提供職場學習及再適應的機會，進而穩定就業。基隆就業中心今年已成功協助39名就業弱勢者就業或轉業，需要協助的求職朋友可以洽基隆就業中心02–2422-5263及六堵分站02–2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為http://www.taiwanjobs.gov.tw。

(中時 )