被誤解反應慢又傲慢 就業中心助聽障女轉職

小舒因為有聽力障礙，導致她常被誤會反應慢半拍、傲慢不理人，使得她找工作時屢屢受挫，透過基隆就業中心協助，她成功找到會計助理的工作，並重拾信心。（基隆就業中心提供）

友善列印
中時

27歲的小舒（化名）喜歡與人接觸，但卻礙於與生俱來的聽力障礙，讓旁人總覺得她反應慢半拍，甚至覺得她很傲慢不理人，使得她找工作時屢屢受挫，經常心情沮喪又壓抑。基隆就業中心得知後，運用「職場學習及再適應計畫」協助小舒順利轉職，目前擔任會計助理，已穩定就業超過6個月。

小舒大學畢業後，找工作一職很不順利，一直想轉職當行政人員，可是因沒有相關工作經驗，加上有聽力障礙，使得她投出數十封履歷都石沈大海。2年多前經親友介紹到賣場擔任排補貨人員，雖然小舒很珍惜得來不易的工作，但因工作環境十分嘈雜，讓戴著助聽器的小舒常感不適，導致自我壓抑而影響睡眠。

今年1月，小舒再也無法忍受噪音，遞出辭呈離職，另外求職，卻總是無法得到雇主的青睞，家人不忍見她求職受挫心情沮喪，建議她到基隆就業中心尋求協助。

就業服務人員張芷溶得知後，安撫了小舒沮喪的心情，並與她深度晤談，在了解小舒轉任行政職的渴望後，便為她找尋合適機會，提供她「職場學習及再適應計畫」，讓沒有相關工作經驗的小舒，順利得到會計事務所的青睞進用，小舒在順利轉職後勝任愉快，變得開朗活潑，每天都期待上班時間的到來。

基隆就業中心主任盛慧中表示，為了協助就業弱勢者就業準備及就業適應，就業中心透過事業單位或團體，提供職場學習及再適應的機會，進而穩定就業。基隆就業中心今年已成功協助39名就業弱勢者就業或轉業，需要協助的求職朋友可以洽基隆就業中心02–2422-5263及六堵分站02–2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為http://www.taiwanjobs.gov.tw。

(中時 )

翻月曆看見不一樣彰化！建國科大… 世界頂級廚藝大賽 景文科大奪1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。