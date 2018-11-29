世界頂級廚藝大賽 景文科大奪1金2銀

2018年11月29日 17:13 旺報 李侑珊

景文科大老師陳文正在「藝術麪包」類作品「亞瑟王—出征」獲得金牌。(景文科大提供)

景文科大學生廖正宇的「蒙古馴鷹」作品獲得銀牌。(景文科大提供)

景文科大在「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」勇奪1金2銀佳績，外交部長吳釗燮致賀電。（景文科大提供）

四年舉辦一次的「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」（The Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018），為國際廚藝頂級賽事，景文科大餐飲系榮獲一金二銀佳績，獲得外交部長吳釗燮致電祝賀。

「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」11月24日至28日在盧森堡舉行，這次共有來自全球五大洲50多國，超過105支團隊的2000多選手參賽，景文科大餐飲系團隊由陳文正老師指導，團隊學生在世界級高手環伺之下奪得獎牌，實在來之不易，獲得歐盟中心駐奧地利代表安排接見及外交部長吳釗燮致電祝賀。

景文科大表示，陳文正在「藝術麪包」類作品，表達「亞瑟王—出征」的創作理念，即亞瑟王是西方中古世紀圓桌武士中最為人熟知人物，「石中劍」的故事相信國人都不陌生，他以此為發想，設計主題、做好素描，再經過版雕、拉胚、麪團披覆、上色等細節，最後烘烤出宛若藝術品一般的精美麪包，其中對於材料特性掌握、精致手藝、烘烤技巧，都有極高要求，憑其突出創意與精湛技藝，獲得評審的肯定，勇奪金獎。

景文科大指出，在藝術類組方面，景文科大餐飲系學生劉姿伶製作杏仁膏，以「木偶愛麗絲」為作品主題，理念：將家喻戶曉的童話人物愛麗絲，做成歐洲馬戲團常用的懸絲木偶之造型，結合了樸實與生動，不但在創意上別具巧思，在製作上也顯現了技巧的細緻與高難度，尤其是人偶面部表情與懸絲細線，都展現了作品精緻性。

景文科大餐飲系學生廖正宇的「蒙古馴鷹」作品，造型為蒙古勇士騎著駿馬，左手緊握鬃毛而右手高舉擎起飛鷹，跨下座騎亦仰頭嘶鳴，前腳騰空而僅以後兩足著地，挺立在高高的山峰上，氣勢甚為豪壯。作品難度在於馬的肌肉線條與姿勢要做到栩栩如生，而只以兩隻後腳站立卻不能傾倒，且要讓雄鷹雙腳立在人的手臂上，更是高難度表現，最終兩位選手獲得2面銀牌。

這次景文科大師生三人組征戰歐洲，能在國際最高賽事上獲得佳績，誠屬難能可貴。不但是長時間辛勤練習成果，也證明了我國餐飲教育具體成效，今後當在此基礎上精益求精，為我國培養出更多的既具有創意又嫻熟技術的餐飲專業人才。

(旺報 )