全面戰爭陰影下 烏總統向北約求救了

2018年11月29日 17:16 中時電子報 馮英志

烏克蘭軍艇遭俄羅斯扣押後，烏克蘭宣布在烏俄邊境實施戒嚴，而俄羅斯亦增強軍力部署，兩國緊張關係持續上升。先前宣稱恐陷入「全面戰爭」的烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）29日向北約求救兵，要求包括德國在內的北約成員派艦赴亞速海（Sea of Azov）來力挺烏克蘭。

烏俄爆發扣船事件，烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)宣布烏俄邊境實施30日的戒嚴

根據英國廣播公司（BBC）報導，波洛申科接受德國媒體「畫報」（Bild）採訪時表示，「德國是我們最親密的盟友之一，我們希望北約國家現在能準備調派艦艇至亞速海以助烏克蘭，提供安全保障」。

波洛申科說，「我們不能接受俄國這種侵略性政策。先是克里米亞，接著是烏克蘭東部，現在他要的是亞速海。德國也必須自問『若不予阻止，普丁接下來還會做出什麼事』」，「唯有西方世界團結一致，普丁才可能聽進話」。

雖然烏克蘭並非北約成員國，但已於去年7月與北約簽訂合作協議。扣船事件爆發後，北約表示與烏克蘭站在同一邊，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）26日曾表示，俄國扣押烏克蘭船隻「毫無正當性」，並將在黑海區域增添軍力，「我們必須讓俄羅斯了解此種行為的後果」。

根據自由歐洲電台（Radio free europe）29日報導，雖然波蘭、英國與波羅的海等國家已要求對俄實施更多制裁，但經過成員國內部辯論後，歐盟表示，「極度關切緊繃續增下的危險」，但未提及任何介入手段或實施新制裁。

(中時電子報)