IOC不討論我國會籍 體育署：樂觀其成

2018年11月29日 17:20 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

對於今天中華奧會分享秘書長沈依婷、國際奧會（IOC）委員吳經國及IOC國家奧會關係部組織關係與治理組長波伊維（Jeorme Poivey）相談甚歡，獲得不會在執委會討論中華台北會籍一事，以及台中市長當選人盧秀燕表示要申請復辦東亞青運，教育部體育署署長高俊雄回應：「樂觀其成。」

「看到波伊維、吳經國和沈依婷合照，我從體育署角度或是體育界角度來看，都是開心的。」高俊雄這麼說，「對於波伊維表示執委會上只會報告公投結果，不會讓中華台北會籍成為討論案，我們是非常歡迎，我個人希望明、後天的執委會議程裡面，可以像波伊維所言，只是延續5月執委會決定後有一些後續報告，若真如波伊維所講，體育署是樂觀其成。」

而先前台中市東亞青運主辦權被取消，台中市長當選人盧秀燕在上任前提出爭取東亞青運回台中復辦，高俊雄表示，過去申辦東亞青運，就是台中市政府和中華奧會去向東亞奧協送件，要再復辦的話，台中市政府是當事人，相信可以循著相同管道去跟東亞奧協表達希望復辦，「畢竟當初簽署東亞青運主辦權的主體台中市政府沒有變，但是代表人也就是台中市長換人了，我覺得這也是新的機會跟理由。」

高俊雄補充，甚至連今年預算書，東亞青運的預算還是保留在立法院在審議當中，「因此就經費來講，明年預算還是在，行政院院長也有指示，如果台中市政府需要協助，體育署也會全力幫忙，不會因為市長異動而有不一樣。」

目前台中市政府尚未向體育署提出正式聯繫，高俊雄指出，在新任市長上任前這段時間，台中市或許可以有代表先做些非正式的洽商，正式溝通的話還是等盧秀燕上任後才會比較明朗。

(中時電子報)