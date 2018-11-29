賴清德向綠委致歉：政院努力不夠

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中時

行政院長賴清德今天與民進黨立委就公投結果研商後續修法，綠委李俊俋表示，民主是民進黨重要價值，所以一定要處理公投結果，以核養綠涉及《電業法》第95條之1，這部分比較單純，中選會公告後就廢止；至於同婚就是用專法處理，內容要怎樣還要在協調。

賴清德首先對於選舉結果表示是行政院努力不夠，未與民進黨團有效積極溝通，向黨團表示歉意，並強調行政立法的互動會持續，希望立法院扮演更多角色。

以核養綠公投過關，衍伸出核一、核二、核三、核四廠的處理問題。綠委轉述，賴院長認為不可能這麼快處理這問題，但公投內容還是要接受，至於能源夠不夠，公投第七案衍伸出的火力發電逐年減少一趴，會不會造成缺電問題，這都還要仔細評估。

綠委也認為台電跟經濟部長沈榮津這兩天關於核電廠延役的發言太快，甚至有點太超過，因為這跟公投完全沒關係，這需要細部討論。

綠委許智傑在會中反映非核家園目標延遲十年，亦即是2035非核家園；不過綠委高志鵬認為反核還是民進黨的價值，不能說背棄就背棄。

賴清德對於選舉結果表示是行政院努力不夠，未與民進黨團有效積極溝通，向黨團表示歉意，並強調行政立法的互動會持續，希望立法院扮演更多角色。

針對公投引起的亂象，綠委建議《公投法》不要再動，也有綠委明確指出不是公投的問題，而是衍伸出比如死人連署的問題，如果要修法也是朝這個不會朝公投門檻做文章。

(中時 )

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