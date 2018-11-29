農委會副主委陳吉仲哽咽 個人去留沒問題

農委會副主委陳吉仲接受媒體訪問。（圖／取自中天）
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中時電子報

農委會副主委陳吉仲29日下午接受媒體訪問時指出，北農董事會由官股董事劉聖鴻專委提「吳音寧解任」臨時動議，董經過事會通過，由北農主任秘書路全利代理，過程與北市府有完整溝通說明。農委會尤其是我個人，肯定吳音寧專業表現，這時離開就可以用最好時間點檢視她過去所做的事情。

陳吉仲也細數吳音寧的貢獻，例如；果菜市場改建案，北市府接受吳音寧專業建議，對未來農產運銷非常重要，是她專業表現政績。另外如建立農藥檢測、員工獎金制度、人事聘用制度、重要蔬果促銷等，農委會肯定吳音寧表現，以後可以用更客觀角度檢視。

至於為何在這時間點離開？陳吉仲說，農委會不希望外界用非專業與莫須有龐大壓力來檢視她專業貢獻，不容忍也無法接受被非專業勢力糟蹋，現在離開是捍衛農業核心價值。

陳吉仲也表示，他與吳音寧彼此互相合作，事先有跟吳音寧溝通，她的個性認為程序要走完，就如同到議會備詢，她認為就是不用去議會備詢，「我認同她的堅持」。她的政績可以被外界檢驗，只是她的表現因為大環境關係看不到，陳吉仲也強調，它們的核心價值從未改變，但做法可以彈性調整。

她現在離開是最好時間點，吳音寧所說「強勢謊言」當然不是針對農委會，是針對外界指控，例如高級實習生，他是被放大鏡檢驗，離開後才是檢驗最好時間點。

陳吉仲也說，他完全支持吳音寧，她為何要自己請辭？如果自行請辭，就會讓不實謊言成真，她要捍衛自己。

陳吉仲表示，自己做不好也隨時可以離開，個人去留沒問題，非常高興在過去為農業部門貢獻，本來就是我們...不管在哪個位子，對農業部門想要做的事是我們初心，努力打拚，畢竟是一輩子要貢獻的。他說有對台灣農業的愛，會全力做好事情。

陳吉仲也回應，北農總經理未來人選一定是專業優先，還要可以對外溝通，沒有討論吳音寧未來的位子。

(中時電子報)

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