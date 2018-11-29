產學合作電影奪金馬 玄大實驗劇場意外成亮點

2018年11月29日 17:29 旺報 李侑珊

拍攝完成時玄奘大學影劇藝術學系師生與電影《誰先愛上他的》劇組大合照。(玄奘大學提供)

電影《誰先愛上他的》成為本屆金馬獎表現最佳的電影，該片團隊更與玄奘大學進行產學合作，使用玄奘大學實驗劇場、布景工廠、排練教室作為電影部分場景，也讓玄奘大學影劇系學生參與演出與製作，讓玄奘大學實驗劇場成為意外亮點。

《誰先愛上他的》女主角謝盈萱在第55屆金馬獎奪得「最佳女主角獎」，同時也獲頒「最佳原創電影歌曲」，（峇里島／詞、 曲、唱：李英宏）、「最佳剪輯」（雷震卿）兩項大獎，而該片團隊在去年夏天與玄奘大學締結產學合作。

玄奘大學表示，該片透過劇組與學生多日的辛苦拍攝，完成電影中劇場演出的部分場景，拍攝期間劇組指導影劇系學生演出、燈光與拍攝技術等工作，學生實際接觸電影幕前幕後的拍攝過程，實際體會演員的專業及表演技巧。

計畫主持人李智翔老師表示：這是院線電影工作室和大學影劇系進行實際拍攝合作，罕見的成功案例。藉由專業電影工作者與學校專業教學與設備，讓學生學用合一，一方面為台灣本土電影扎根，同時也是台灣電影產業一項突破。

玄奘大學校長簡紹琦則說，非常恭喜《誰先愛上他的》榮獲大獎，學校有先進的劇場設備、優秀人才和卓越的教學品質，經由產學合作計畫執行，協力推廣臺灣表演藝術教育，可以讓電影產業有持續向上推升的動力。

《誰先愛上他的》電影的最後一幕在玄奘大學實驗劇場拍攝，男主角最後完成他與愛人創作戲劇的場景，讓許多觀眾感動落淚。近日學校接到民眾電話詢問，希望到學校參觀實驗劇場，實驗劇場意外成為該片的亮點。

玄奘大學主任秘書曾國修說「玄奘大學斥資逾2500萬建置實驗性黑盒子劇場，這個劇場的舞台、燈光、音響與觀眾席，可以依創作者創作需求任意變換。劇場內並擁有目前台灣劇場技術領域最多數量的高功能型LED劇場燈光器具，不但可以節省電力使用，更能夠達到裝台省時的時效性，作為電影場景使用。因為平時劇場供學生上課使用，如果民眾想參觀，建議利用寒、暑假期間並事前聯繫，學校可安排參觀導覽。

(旺報 )