六都選情神預測 高哲翰建議：邀陳其邁當高雄副市長

2018年11月29日 17:59 中時 吳岳修

前警大教授高哲翰選前精闢分析六都選情，百分百神準預測讓網友讚爆，高痛批部分名嘴配合特定媒體立場荒腔走板，既無專業也無助民眾瞭解事件真象，呼籲民眾唾棄這些名嘴，高更是大膽提出韓國瑜或可考慮邀請陳其邁擔任副市長的建議，才是順應民心，也符合「不分藍綠，市政專業」的考量。

高哲翰選前指出，民進黨執政失當惹民怨，韓流外溢效應將擴及全國選情，韓國瑜及侯友宜將當選市長、柯文哲贏得很吃力、黃偉哲及鄭文燦將輕易擊敗對手、盧秀燕整合泛藍勢力有看頭等，直言「民心向背，民進黨註定敗北」，精闢分析預測與開票結果百分百吻合，讓網友們直呼「太神了！」

高哲翰表示，蘇貞昌當初決定參選就註定必敗，最大原因在於破壞了民進黨長期培養接班後進的優良傳統，為求勝選捨棄較年輕的吳秉叡，但蘇的世代早已與年輕族群斷層，一昧強調蘇過去政績讓選民無感，反觀選民早已厭倦藍綠惡鬥，侯友宜以「非典、不藍不綠」的個人特質，符合當前國際政治素人浪潮，正義清新的形象贏得選民青睞。

最令高哲翰感概的是政論名嘴在荒腔走板的亂象，為了打擊韓國瑜，部分親綠名嘴配合節目抹紅、抹黑，違背專業、手法粗糙，既失自身專業性，也無助民眾瞭解事件真象，他點名某名嘴指韓會賣台，另名女名嘴稱韓當選是侮辱高雄人，還有女主持人放話韓要任用白狼張安樂當副市長等幼稚言論，「這些毫無專業、立場特定的名嘴們，應該被大眾唾棄，讓他們走入歷史」。

高哲翰說，韓侯開啟民主新時代，選民已開始用選票汱除不滿意政黨及民選首長，政黨色彩已逐漸消褪，他認為新任直轄市長用人得「不分藍綠」、「以專業為考量」，比如韓國瑜當選第一時間，就應該公開力邀對高雄市政嫺熟的陳其邁當副市長，不管陳其邁是否會答允，一來突顯韓的氣度，二來有益協調藍綠推動市政，絕對是用人唯才的最佳宣示。

(中時 )