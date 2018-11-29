影》史詩！魔戒大導演製作一戰全彩紀錄片

2018年11月29日 17:36 中時電子報 江飛宇

今年是第一次世界大戰結束的一百週年，歐洲各國對一戰的紀念活動也就特別的多，當然也會有新的影視作品。「魔戒」電影大導演彼得傑克森所制作，歷時四年才完成一戰全彩紀錄片《他們已不會變老》(THEY SHALL NOT GROW OLD)將在下個月在美國公映，先看過試片的評論家們都稱讚這部紀錄片，譽為「史詩」。

任務與目的(task and purpose)報導，這部紀錄片是由英國廣播公司BBC與帝國戰爭博物館的一戰紀念重點計畫，他們請到彼得傑克森來製作，而傑克森果然不負眾望，他與他的團隊將一戰當年的600小時片段影像紀錄，精煉成99分鐘的紀錄片，威塔工作室，用最新影像處理科技，把當年畫質非常差、粗粒子的黑白影片，強化成細緻又有影深，並且還加上色彩的鮮活畫面。而且傑克森非常細心，還強化了影片中人物嘴唇的動態，使他們的歷史對話更為生動。

《他們已不會變老》的試映會在英國舉行，廣泛受到好評。《衛報》的彼得．布雷德蕭（Peter Bradshaw）給了「五顆星」的滿級評價，他的評語寫道：「當年的士兵們就像在我們眼前重生了一般，觀眾能夠立即融入當年的時代與身處的環境。」

一戰紀錄片《他們已不會變老》

美國上映時間是定於12月17日和12月27日，華納兄弟在上個月剛發布了47秒的電影預告片

(中時電子報)