振興北海道業者推優惠 加拿大團費也狂降1.2萬

2018年11月29日 17:51 中時 李宜秦

明年春節假期長達9天，已有不少民眾開始規劃旅遊行程。品保協會今公佈明年第一季的出國團費，東北亞與東南亞航線團費都微漲1到3千元，其大陸人最愛的旅遊勝地日本受地震、颱風影響，觀光人次減少，可樂旅遊針對大阪、北海道地區推出促銷，自由行旅客還可抽最多7600元折扣。另外加拿大團縮短天數，也狂降1萬2千元。

中華民國旅行業品質保障協會公告明年第一期各國旅遊團費，品保協會東南亞線發言人俞示芬表示，東南亞線因機票、車資與飯店價格調漲，明年第一期團費會較今年同期微漲1到3千元。

雖然泰國開放台灣旅客享有免費落地簽的優惠，到明年1月13日為止，俞示芬提醒，屆時在當地申請落地簽恐需排隊等待5到6小時，即使預先上網申請電子落地簽，仍要花費1到2小時，所以團體客不會採用落地簽，價格也不會調降。

品保協會東北亞線發言人蔡錦慧表示，北海道受地震影響，觀光人次驟降，2月1到7日仍有名額，不過因為自由行旅客多，該時段團體機位少、票價高，導致日本全航線票價都微漲1到3千元；另外韓國線濟州與釜山航點多家航空公司增飛，又有廉航提供選擇，現在僅需1到2萬就能出團。

可樂旅遊為提振日本旅遊市場，研擬推出10個北海道經典團行折價優惠，自由行也有回饋方案，包括1600、3800、7600元3種折扣優惠，共有2000份折扣碼，在門市或網路訂購者就可現抽折抵優惠。

其國際訂房也精選21家北海道酒店，如福朋喜來登、普樂美雅、綠之風度假村等，四星級以上酒店每房最低只要2000元，指定飯店最高可享每晚每房7600元折扣，住房可預訂到明年2月底前。

不過歐美線降價許多，美西團明年第一季降價3到6千元，寒假春節期間也大降5到8千元。加拿大團則縮短天數，因此團費狂降1萬2千元到1萬6千元。澳洲、紐西蘭團則都因匯率下跌，團費分別較去年同期便宜2到5千元與5千元。

(中時 )