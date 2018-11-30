黏人喜乾淨 「采采」愛跟主人遊山玩水

2018年11月30日 07:16 中時 鐘武達

陳一銘飼養的「采采」很親人，愛撒嬌，模樣超可愛。（鐘武達攝）

可愛的「采采」跟著主人陳一銘出門，往往成了吸引目光的「嬌點」。（鐘武達攝）

「采采」跟著陳一銘到處遊山玩水，很自由。（鐘武達攝）

陳一銘養了1隻小鸚鵡取名叫「采采」，由於每天都是親自餵食與貼心照顧，短短2個月就建立濃得化不開的情誼，「采采」愛撒嬌，喜歡跟前跟後，陳一銘不僅帶牠逛夜市，還到處上山下海去旅遊。

在二林鎮經營「多采多姿」男女雜貨舖，陳一銘熱心公益，在臉書成立「二林人的大小事 」社群分享社區資訊，很喜歡小動物的他，4年前花900元將出生2個月的「采采」買回家 ，采采立刻就成了雜貨舖的代言人。

「采采」是1種俗稱「鳳梨小太陽」的小型鸚鵡，個性調皮、活潑、好奇，但很親人，對人的接受度高。陳一銘說，不管養什麼寵物，不要嘗試想要操控牠，只有適應牠們才能換來愛和信任。

愛護動物就像愛護家人，陳一銘說，即使「采采」已經自己會進食，他還是堅持親自餵食鳥奶粉，養了2個多月，似乎就與采采心靈相通，後後采采跟著出門都不會亂飛，且是如影隨形。

采采很黏人，也愛乾淨，陳一銘說，每次出門牠就吵著要跟，每次換水時，都會在第1時間搶著「洗澡」，如果水是髒的，牠鳥都不鳥。聰明的采采還聽得懂「囝仔話」，叫牠「嗯嗯」，就會上大號。

陳一銘表示，一般小鸚鵡不太會說話，但采采卻可以說出「你好」、「采采」，還叫得出女朋友「姿姿」的名字，超厲害的。

(中時 )