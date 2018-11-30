黏人喜乾淨 「采采」愛跟主人遊山玩水

「采采」很黏人，跟陳一銘形影不離。（鐘武達攝）

友善列印
中時
陳一銘飼養的「采采」很親人，愛撒嬌，模樣超可愛。（鐘武達攝）
可愛的「采采」跟著主人陳一銘出門，往往成了吸引目光的「嬌點」。（鐘武達攝）
「采采」跟著陳一銘到處遊山玩水，很自由。（鐘武達攝）

陳一銘養了1隻小鸚鵡取名叫「采采」，由於每天都是親自餵食與貼心照顧，短短2個月就建立濃得化不開的情誼，「采采」愛撒嬌，喜歡跟前跟後，陳一銘不僅帶牠逛夜市，還到處上山下海去旅遊。

在二林鎮經營「多采多姿」男女雜貨舖，陳一銘熱心公益，在臉書成立「二林人的大小事 」社群分享社區資訊，很喜歡小動物的他，4年前花900元將出生2個月的「采采」買回家 ，采采立刻就成了雜貨舖的代言人。

「采采」是1種俗稱「鳳梨小太陽」的小型鸚鵡，個性調皮、活潑、好奇，但很親人，對人的接受度高。陳一銘說，不管養什麼寵物，不要嘗試想要操控牠，只有適應牠們才能換來愛和信任。

愛護動物就像愛護家人，陳一銘說，即使「采采」已經自己會進食，他還是堅持親自餵食鳥奶粉，養了2個多月，似乎就與采采心靈相通，後後采采跟著出門都不會亂飛，且是如影隨形。

采采很黏人，也愛乾淨，陳一銘說，每次出門牠就吵著要跟，每次換水時，都會在第1時間搶著「洗澡」，如果水是髒的，牠鳥都不鳥。聰明的采采還聽得懂「囝仔話」，叫牠「嗯嗯」，就會上大號。

陳一銘表示，一般小鸚鵡不太會說話，但采采卻可以說出「你好」、「采采」，還叫得出女朋友「姿姿」的名字，超厲害的。

(中時 )

振興北海道業者推優惠 加拿大團… 韓流來襲高雄飯店一房難求？網友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。