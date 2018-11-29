花蓮門諾醫美中心啟用 替弱勢消除刺青做公益

2018年11月29日 17:52 中時 張祈

門諾醫院醫美中心引進最夯的4D皮秒雷射技術，不僅恢復期短，治療速度快且幾乎無痛，還能降低傳統雷射術後常見的「反黑」現象，兼顧安全與美麗。（張祈翻攝）

花蓮門諾醫院醫美中心今正式啟用，除了一般醫美中心各項微整型、護膚美容服務項目，最新引進4D皮秒雷射技術，提供民眾皮膚照護等諮詢服務，醫師林怡欣說，為回饋公益，針對家扶中心等扶助弱勢青少年，以公益價格協助清除刺青。

歲末年終，除了家裡需要大掃除，愛美民眾也紛紛為自己的「面子」年底大掃除，門諾醫院醫美中心引進最夯的4D皮秒雷射技術，不僅恢復期短，治療速度快且幾乎無痛，還能降低傳統雷射術後常見的「反黑」現象，兼顧安全與美麗。

門諾醫院醫美中心醫師林怡欣表示，4D皮秒雷射針可做客製化調整，針對肌膚的深淺斑、痘疤、細紋、彩色刺青等甚至80%臉部的肌膚困擾，傳統雷射恢復期需要1至2周，4D皮秒雷射，只需1周左右，治療過程幾乎不會疼痛。

這套醫美儀器全花蓮市只有2台，門諾醫院特別對於東部地區因為紫外線劇烈帶來的黑斑、細紋等問題，門諾醫院副院長楊緒南說，新的醫美中心成立除能夠做到最好的服務外，為了回饋社會，門諾也以公益價格，幫助社會機構青少年去除刺青。

(中時 )