花蓮門諾醫美中心啟用 替弱勢消除刺青做公益

花蓮門諾醫院醫美中心29日正式啟用，除了一般醫美中心各項微整型、護膚美容服務項目，最新引進4D皮秒雷射技術，提供民眾皮膚照護等諮詢服務，更以公益價格提供社福單位弱勢青少年，以公益價格協助清除刺青。（張祈翻攝）

友善列印
中時
門諾醫院醫美中心引進最夯的4D皮秒雷射技術，不僅恢復期短，治療速度快且幾乎無痛，還能降低傳統雷射術後常見的「反黑」現象，兼顧安全與美麗。（張祈翻攝）

花蓮門諾醫院醫美中心今正式啟用，除了一般醫美中心各項微整型、護膚美容服務項目，最新引進4D皮秒雷射技術，提供民眾皮膚照護等諮詢服務，醫師林怡欣說，為回饋公益，針對家扶中心等扶助弱勢青少年，以公益價格協助清除刺青。

歲末年終，除了家裡需要大掃除，愛美民眾也紛紛為自己的「面子」年底大掃除，門諾醫院醫美中心引進最夯的4D皮秒雷射技術，不僅恢復期短，治療速度快且幾乎無痛，還能降低傳統雷射術後常見的「反黑」現象，兼顧安全與美麗。

門諾醫院醫美中心醫師林怡欣表示，4D皮秒雷射針可做客製化調整，針對肌膚的深淺斑、痘疤、細紋、彩色刺青等甚至80%臉部的肌膚困擾，傳統雷射恢復期需要1至2周，4D皮秒雷射，只需1周左右，治療過程幾乎不會疼痛。

這套醫美儀器全花蓮市只有2台，門諾醫院特別對於東部地區因為紫外線劇烈帶來的黑斑、細紋等問題，門諾醫院副院長楊緒南說，新的醫美中心成立除能夠做到最好的服務外，為了回饋社會，門諾也以公益價格，幫助社會機構青少年去除刺青。

(中時 )

韓流來襲高雄飯店一房難求？網友… 台北愛樂市民合唱團 好久不見系…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。