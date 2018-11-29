台北愛樂市民合唱團 好久不見系列II-人間有味 歲末登場

2018年11月29日 17:57 中時電子報 陳儷方

台北愛樂市民合唱團準備第四度站上台北國家音樂廳，我們秉持熱忱迎賓的心情準備來「款待」好朋友們。（圖／台北愛樂市民合唱團提供）

又快要到了迎新送舊的歲末時刻，台北愛樂市民合唱團歷經一年的精心籌劃，將於2019年1月21日在台北國家音樂廳，端上一場「好久不見系列II-人間有味」的豐盛饗宴，特別邀請您來品嚐這頓色香味俱全的音樂佳餚。

台北愛樂市民合唱團成立近四年，在指揮杜明遠老師、副指揮謝斯韻老師的率領下，以獨樹一格的創意曲風在國內外表現迭創佳績，獲得廣泛的佳評迴響。2016年8月在三亞國際合唱藝術周，榮膺最具票房價值團隊演出獎；2018年5月參加第三屆布達佩斯國際合唱節合唱比賽，在強敵環伺下勇奪銀牌獎，並為台灣做了一場成功的音樂外交。

不只國外比賽有優異表現，台北愛樂民合唱團在國內表現更為耀眼，成軍一年後就年年挑戰台北國家音樂廳，2016年6月1日以「光陰的故事」，一炮而紅；同年10月受邀參與台灣公共電視節目錄製「閃亮的年代 - 羅大佑音樂特輯」，至今在頻道中仍常見重播；2016年11月推出「傳唱記憶 - 四年五班同樂會」，演出內容質量均重，令人回味無窮。2018年1月4日以「好久不見」的構想巧思，寫下了票房佳績，聽眾觀後留下百篇心得分享，更加鼓舞了製作團隊們的信心。

明年1月21日，台北愛樂市民合唱團準備第四度站上台北國家音樂廳，我們秉持熱忱迎賓的心情準備來「款待」好朋友們，特別精心設計了一場與美食有闗的音樂會，融合了中文、英文、閩南語等20首歌，包含了武俠劇、布袋戲、經典流行歌等多元曲風，加上熱鬧有趣的亂打秀，琳琅滿目的「菜色」將令你目不暇給、垂涎欲滴。

台北愛樂市民合唱團將於2019年1月21日在台北國家音樂廳，端上一場「好久不見系列II-人間有味」的豐盛饗宴。（圖／台北愛樂市民合唱團提供）

呷好逗相報，11月18日台北國家音樂廳開始網路售票，有鑑於過去台北愛樂市民團演出幾乎常常滿場的經驗，呼籲歌迷購票要請早，以免向隅喔！

(中時電子報)