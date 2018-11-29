育嬰津貼線上申請開放 半年領6成薪

2018年11月29日 17:53 中時 王思慧

勞工生小孩都可申請育嬰津貼，6個月每月最高可領6成薪，但過去要申請必須親自跑一趟勞保局，提供育嬰留職停薪證明。不過現在已有61萬多人受惠，津貼發放金額也超過587億元，為便民服務，只要有自然人憑證，勞保局即日起開放育嬰津貼可線上申請，預估可提早2到5個工作天入帳。

勞保局普通事故給付組組長黃錦儀表示，受僱勞工依法先申請育嬰留職停薪，才可申請育嬰津貼。育嬰假可請2年，育嬰津貼則是依就業保險投保薪資的6成發給，最長可領半年。

黃錦儀指出，因為不需要再檢附證明文件，過去只有勞保生育給付、老年給付、死亡給付等有開放線上申請，但育嬰津貼須檢附育嬰留職停薪證明，因此沒有開放。不過新增育嬰津貼已有61萬多人受惠，發放金額超過587億2千多萬多元，顯示需求量大，勞保局為便民服務，即日起已開放線上申辦服務。

勞保局表示，民眾只要持有自然人憑證，在家就可透過網路上傳證明文件，不用再另寄申請書件或補送育嬰留職停薪證明、戶口名簿影本等附件到勞保局。若沒有自然人憑證的被保險人，也可委託已向勞保局註冊e化服務的投保單位代為線上申辦。

勞保局提醒，網路或書面申請擇一即可，若重複送件反而會因為併案審查而延後給付發放時間。申請通過後，給付會直接匯入本人金融機構帳戶中。

(中時 )