興建養雞場地方抗議　業者民眾面對面無交集

2018年11月29日 17:54 中時 莊曜聰

有業者在學甲光華里頭港一帶興建養雞場，由於規模不小，害怕對周邊環境造成汙染等疑慮，引發當地居民抗議，目前雙方還未有共識。（莊曜聰攝）

有業者在台南學甲光華里一帶興建養雞場，目前已進入結構工程階段，因規模不小，擔憂對周遭環境會造成汙染，引發當地居民不安並連署抗議，29日業者與里長在頭港鎮安宮活動中心舉行說明會，與民眾面對面溝通，業者表示一切依法申請設置，飼養過程也比傳統方式來得環保，但在場民眾無法接受業者說法，雙方暫無交集。

光華里長邱益在昨帶領近70位民眾頭綁「抗議」白布條，前往活動中心了解業者說法，現場也拿出220位居民的反對設廠連署書，並表達強烈不滿的意見，市議員謝財旺也到場關心。

民眾指出，從養雞場不小的規模來看，可能會有臭氣、汙水等嚴重汙染問題，恐怕會影響鄰近居民的日常生活，且業者要興建養雞場，並沒有知會民眾，怎麼可以偷偷摸摸就動工興建。

李姓業者表示，養雞場是合法設置，申請建照也核准通過，才開始動工興建且地點距離附近的頭港聚落約有300公尺，6棟建築物採用水簾封閉式雞舍設置，對環境的影響較小，在官田社子也有類似規模的雞場，已經啟用，若有需求，可安排鄉親前往參觀，未來也會做好「敦親睦鄰」工作。

市議員謝財旺說，雖然養雞場是依法設置，但還是得與當地民眾達成共識，他下周將會找台南市政府相關單位前來會勘，希望業者能持續做好溝通，不要引發民怨。

(中時 )