黃暐瀚：民進黨輸到「三中」和兩大「神主牌」都沒了

九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文（左）24日晚上開記者會發表談話，並辭去黨主席職務。（資料照片 杜宜諳攝）

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中時電子報
民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文(中)宣布辭去黨主席職務。總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德也在臉書發文宣布口頭請辭，但兩人都獲慰留。圖／黃天強
綠地變藍天　九合一選舉，國民黨大勝，圖為聚集在高雄市黨部前的韓國瑜支持者。圖／中央社
2018.11.28新聞深喉嚨　明辭黨魁　暗操作蘇嘉全接？蔡英文想放棄卻不能甘心放手？

九合一大選剛結束，民進黨輸到只剩6縣市，完全執政期中考幾乎死當。資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》評論，民進黨太過自傲，忽略柯綠分手與吳音寧事件的影響，輸到「三中」，中下階層、中小企業、中南部都沒有，跟「反核」、「台獨」兩大神主牌也沒用了。

民進黨完全執政卻在九合一大選繳出幾乎死當的成績，六都中台南開票結果雖然贏了，但票數也不盡理想。

資深媒體人黃暐瀚昨在《新聞深喉嚨》評論，五月的時候，他以為民進黨不該也不會提柯綠分手。總統蔡英文身為黨主席應該要控制黨內言論，或說服黨內同志，但是蔡英文沒有做到。他說，蔡英文是虛位的黨主席，並沒有領導能力。

黃暐瀚認為，民進黨有意識到柯綠分手可能有傷，可是他低估這個傷，認為只要直取敵軍的首級就好了，中間過程中了幾箭也沒差，完全低估了柯綠分手跟吳音寧事件的傷害。他說，民進黨還是在用幫派的打法，覺得要挺幫眾到底，團結就會打勝仗。

但民進黨忽略自己是執政黨，黃暐瀚說，如果你今天是在野黨，還可以操作兩岸事件。可是金馬獎、兩岸、導演傅榆都沒有傷到國民黨。民進黨到選舉前最後一周，陳其邁跟韓國瑜辯論還在引誘他講出九二共識，韓國瑜承認了九二共識，但高雄還是把票投給他。

黃暐瀚說，民進黨覺得吳音寧是小傷結果是大傷。民進黨在農業縣市全部崩盤，所以現在意識到「三中」不見了，中下階層、中小企業、中南部沒有了!民進黨過去最重要就是這三個，但「三中」不見了。

然後，「反核」、「台獨」兩個神主牌，反核是林義雄提出來的，結果以核養綠過關，反核不是主流。東奧正名雖然不是民進黨提出，但他隱含了台獨的選項，結果也沒有過。黃暐瀚說，

所以「台獨」跟「反核」沒了，「三中」也離他而去。他說，過去選法是幫派式的選法，自己人犯錯都要挺到底，然後去對付敵人，現在發現這一套已經不行了!

(中時電子報)

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