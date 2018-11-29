106年防制人口販運成果出爐 高雄市、新竹縣並列特優

2018年11月29日 18:54 中時 張理國

內政部長徐國勇在今日部務會報公布「106年度執行防制人口販運工作成果」，並頒獎表揚「特優機關」高雄市政府及新竹縣政府，徐國勇除肯定地方政府長期為防制人口販運工作所作的奉獻和努力，也強調人口販運防制工作是非常重要的人權議題，未來將持續結合中央各相關部會及地方政府力量，共同推動防制工作，使中央、地方防制網絡更加強化，澈底杜絕人口販運案件發生。

部務會報下午由移民署報告「各直轄市、縣（市）政府辦理106年度防制人口販運工作成果執行情形」，徐部長於會中提到，我國防制策略包含4P（Prevention預防、Protection保護、Prosecution查緝起訴及Partnership夥伴關係）面向的整合及推動，均須要仰賴中央各相關部會與地方政府通力合作，並要求移民署要持續規劃，積極推動「各直轄市、縣(市)政府辦理防制人口販運工作成果」考核業務，促進各地方政府對人口販運防制議題的重視、強化相關防制工作的深度及廣度，以落實人口販運防制法之執行。

內政部指出，106年度地方政府執行防制人口販運工作考核，已於今(107)年5月至6月間由專家學者、勞動部、內政部（警政署及移民署）代表至高雄市等11個直轄市、縣（市）政府實地進行，考核成績經評核獲特優者，為高雄市及新竹縣等2個市縣；獲優等為桃園市等6個市縣。

績效良好單位均積極精進防制人口販運作為，例如高雄市政府對遠洋漁船福賜群號剝削勞工案例進行研討分析，提升第一線同仁辦案知能；新竹縣政府整合縣府跨局處之人力及資源，如勞工處與警察局一同至監護工之雇主家中及公司訪視宣導，直接向移工遞交人口販運防制法令資料等創新作法，獲得委員們肯定。

(中時 )