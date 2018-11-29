韓國最大茶區「寶城郡」師生訪苗農交流茶藝

2018年11月29日 20:37 中時 巫靜婷

歡迎隊伍由苗栗農工校長謝世宗、茶鄉高等學校副校長羅炳后帶領進入演藝廳，揭開為期2天的交流活動序幕。（巫靜婷攝）

苗栗農工為迎接韓國茶鄉高等學校師生來訪，安排大山國小節令鼓隊表演，展現傳統文化之美。（巫靜婷攝）

師生以茶會友，以一對一的方式深度交流茶藝，圖為兩校學生相見歡拿起手機自拍留念。（巫靜婷攝）

師生以茶會友，以一對一的方式深度交流學習，無論是分享製茶技術、宏觀國際視野或是培養國際禮儀等，皆讓雙方師生受益良多。（巫靜婷攝）

來自韓國最大茶區「全羅南道寶城郡」的茶鄉高等學校25名師生，29日到苗栗農工進行國際教育交流，校長謝世宗與家長會長郭文清邀請曾參與全民運表演的大山國小節令鼓隊熱情迎賓，期望2天的交流活動能拓展兩校學生多元文化視野。

苗栗農工是全台唯一設有茶葉技術相關科系的學校，3年一招已成立9年，在教育部國教署促成下，與韓國茶鄉高等學校於2014年9月簽訂姊妹校協定書，5年來共有8次交流互訪。

謝世宗表示，韓國全羅南道寶城郡每年5月舉辦著名節慶「寶城綠茶節」，吸引眾多觀光客前往體驗採茶、製茶、試吃茶葉料理等，有別於寶成郡以綠茶聞名，苗農學生則製作半發酵茶為主，藉由此次交流活動讓雙方學生認識不同的茶類製作。

茶鄉高等學校副校長羅炳后表示，茶是雙方學生共同的興趣，這次學生特別對餅乾、麵包等點心類製作有興趣，活動也安排homestay讓學生能進入一般家庭生活，使學生能真正體驗當地風俗與文化。

29日苗農安排韓國師生造訪縣內著名景點木雕博物館、彩繪階梯、銅鑼杭菊等，晚間則讓韓國學生homestay，在同學及家長熱情招待下，使其深入體驗地方生活，隔日舉辦「以茶會友甘傳天下」製茶專業交流等活動，扎下文化交流種子，永續兩校真摯情誼。

(中時 )