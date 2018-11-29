《中時晚間快報》台中爭東亞青運、高雄拚陸客觀光 賴揆：予以協助

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綜合報導

◎台中爭東亞青運、高雄拚陸客觀光 賴揆：予以協助

行政院長賴清德上午針對「選舉結果深切檢討」提出四項裁示，針對台中市有意爭取東亞青運、高雄市爭取觀光客來台旅遊，賴揆都要求主管機關予以協助。

◎陸解禁日核食 新潟米獲准進口

日本農林水產省29日宣布，中國大陸已解除日本核災區新潟縣產稻米的進口禁令。包括該縣產的稻穀和糙米，在大陸海關總署註冊登記的日本工廠加工的精米允許向大陸進口。由於東京電力福島第一核電站事故的影響，大陸此前停止進口日本東北地區和新潟等10個都縣的全部食品。

◎會籍不列入IOC執委會議程 中華奧會危機解除

我國籍國際奧會（IOC）委員吳經國今（29）日從日本東京傳回訊息，明天起召開的IOC執行委員會確定不會將東奧正名公投案納入議程，中華奧會先前擔心的可能面臨停權或除籍的危機解除，運動員亦可全力備戰2020年東京奧運。

◎蔡健雅突po「遺書」 粉絲全嚇歪

金曲歌后蔡健雅即將在12月底推出全新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，首波單曲《遺書》已在全亞洲電台播出，這首歌的歌詞由蔡健雅與葛大為聯手創作，旋律的部分則由Tanya獨立完成。但她上週在臉書爆雷PO出歌詞，讓歌迷全被她的發文嚇歪，以為她發生什麼事。

(中時電子報)

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