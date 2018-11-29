關懷盃》 不輕易缺席關懷盃！林承飛背後原因好暖心

2018年11月29日 18:19 中時電子報 鍾亞芳 /台東報導 /台東報導

Lamigo桃猿內野手林承飛今天（29日）與隊友林立、林智平在棒球教室默契十足指導小球員，談及關懷盃這項以回饋為主的活動，「阿飛」林承飛暖心說道：「就像以前我們很期待職棒球員來，對小朋友來說，這就是一種夢想，希望可以為他們實現。」

Lamigo林立、林承飛、林智平一組在棒球教室指導內野守備，林立、林承飛先搭配指導二壘手與游擊手配合雙殺守備，包括二壘手與游擊手的腳步與訣竅，之後再由林智平講解觀念，最終林立再帶出總結，希望小朋友要開心打球。

3人搭配默契十足，被問及是否有「備課」時，林承飛笑說：「不用啊！小朋友就是開心打球，今天上課隨機應變！」不過他隨後透露，一開始真的不知該說什麼，林立也在一旁附和：「第一組真的不知道要說什麼。教到第二組一樣的東西教下去，慢慢就知道該怎麼講。」

「阿飛」表示：「以前小時候我也不太會開口發問、比較內向，今天一開口也不知道該怎麼講，但是今年教到後面很好玩、很嗨！小朋友很好笑、很單純，有個小朋友本來很嗨，結果我們一直幫他加油，反而到後來他變得很害羞，小朋友都這樣子啊！很奇怪！」

以前也曾是關懷盃的小球員之一，現在有能力回饋，林承飛不遺餘力，「只要有時間就一定會來，這是小朋友的夢想，就像我們以前也很期待職棒球員來，所以要想辦法實現，雖然他們可能不是想要看到我、是想看到其他球員，希望可以盡量滿足他們。」

對於這群天真單純、充滿潛力的棒球種子，林承飛叮嚀：「不管打到什麼層級，基本功都很重要，所有華麗、困難的動作，都要有扎實的基礎才能做到。」

(中時電子報)