楊鎮浯翻盤成功 翁紹輝：民眾期盼金門的改變

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中時電子報
綜合報導

2018年九合一大選落幕，金門縣長候選人楊鎮浯以些微票數取勝，擊敗原先連任在望的現任縣長陳福海，成功促使金門重回藍天。其實從雙方的總得票數來看，只有僅僅不到1000票左右的差距，開票之初雙方一路緊咬，最後楊鎮浯的勝出可謂千鈞一髮，他也是金門首位非李、陳兩大姓氏的縣長，顯示金門已逐漸擺脫過去宗族政治的影響，選賢與能才是選民抉擇的依據。

國民黨青年部主任翁紹輝分析這次金門縣長選舉，點出了楊鎮浯勝選的幾個重要因素。

年輕世代的青睞

由於金門地處偏鄉，工作機會缺乏，金門青年往往需離鄉背井尋求更好的發展契機，返鄉創業、就業是許多人心中共同的期盼，然而創業中所面臨的風險，也導致青年裹足不前，連帶影響到金門就業機會的增加。楊鎮浯為解決這樣的困境，在競選期間提出了三創政策，表示在當選後將協助金門青年解決在創業中所面臨的種種問題。這項政策的願景，增加了青年返鄉投票的意願，青年世代的支持，也成為這次選戰中楊鎮浯勝選不可或缺的關鍵力量。

選民對綁樁政治的不滿

金門酒廠素來有金門金雞母之稱，每年為金門縣府注入數十億的稅收。然而陳福海在擔任縣長期間，人事更動頻繁，短短四年，金酒已換過五任董事長及三任總經理，民眾對於金酒政治任命大於專業經營的疑慮由來已久，這嚴重影響金酒的產銷以及縣府稅收的短少。再者，陳福海在任內大幅招募縣府約聘人員，造成縣府人事開銷增加，雖然陳福海一再澄清是為青年創造就業機會，然而綁樁以及縣府財政的減少，才是民眾最深刻的感受。所以相對於陳福海的綁樁政治，楊鎮浯清新、正派、專業的形象普遍獲得民眾的好感。

最後翁紹輝表示，選舉攻防是一時，金門的永續發展才是雙方的共識，雖然陳福海縣長在任內有諸多爭議，但我們不可否認，陳福海在任內像是道路拓寬，以及兩岸通水等重大政策的推動，對金門長遠發展的貢獻。未來在準縣長楊鎮浯的施政下，也相信金門鄉親會團結一致，為打造更好的金門共同努力。

(中時電子報)

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