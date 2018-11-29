空服員工會終止協商 長榮：照顧員工不容分化

2018年11月29日 18:21 中時 陳祐誠

桃園市空服員職業工會指控長榮航空玩兩面手法，1年半來經過20次團體協約協商會議，沒有提出具體的勞動條件改善方案，卻屢對外發布訊息「有誠意協商」，與工會實質感受落差甚大，宣佈終止與長榮的協商，另覓法律途徑。長榮則聲明，尊重各工會提出合理、合法的主張，但公司照顧員工的美意不容分化，絕不會有差別待遇。

空服員工會說，工會與長榮航空自2017年4月20日以來，共經歷20次團體協約協商會議，提出的3大訴求包括「增加外站休時」、「提高會員外站津貼」與「保障年休123天」，勞資雙方明顯歧見過大，難以達成共識，工會協商代表決議關閉協商管道，另覓法律程序。

長榮航空回應，照顧員工、持續改善勞動條件的信念從未改變，然而長榮航空為100％純民營公司，經營績效需要對數10萬投資人負責，也要肩負永續經營的企業社會責任，提升員工勞動條件的同時，必須兼顧投資大眾的權益及合理的報酬率，讓公司能夠永續經營。

經由歷次團協，雙方已針對每個月保障飛行時數60小時達成共識，長榮航空更主動提議於2019年1月1日提前實施；另雙方亦已同意特休給予2小時飛行津貼給付原則，但工會堅持在此議題上不能一體適用全體組員，雙方無法達成共識，對於工會指控進展甚微，與事實不符。

長榮航空表示，空服員薪資包括底薪、飛行津貼及其他各項津貼，日支費則是空服員停留外站的餐費、雜費，現行日支費每小時為新台幣90元，除早餐已由公司支付餐費外，換算下來空服員平均每頓餐費約1600至2000，是否不敷使用，可受公評。

在團協會議中，長榮航空請桃空職工提出日支費不敷使用的場站及説明，以利深入研議如何改善，但是桃空職工直至今日，仍僅以直接比照華航現行標準，拒絕討論其他方案的可行性。

長榮航空強調，公司發展至今的成果，是所有同仁各司其職、打拼的結果，公司對員工一視同仁，自始至終不會改變，這是長榮航空能夠永續經營的根基，公司願意聆聽各工會提出合理的主張與建議，但照顧員工的美意絕對不容被分化，一定會落實到每一位員工，維持公司同仁團結、勞資和諧。

(中時 )