內政部表揚新住民照顧績優縣市 明年公布新住民生活需求調查

2018年11月29日 18:54 中時 張理國

內政部長徐國勇今日在部務會報頒獎表揚去年度新住民照顧服務績效成果考核13個優等的地方政府，為暸解婚姻移入的新住民相關生活狀況及服務需求,移民署今年8月21日起委託民間辦理「107年新住民生活需求調查」，將在明年6月公布。

內政部表示，受表揚縣市包括台北市、桃園市、台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣，感謝地方長期投入新住民照顧服務的奉獻和努力。

內政部表示，截至今年10月底止，我國新住民人數已逾54萬人，其子女亦突破41萬人，政府非常重視新住民的權益，持續由各中央部會全力推動新住民照顧服務，並透過定期檢視適時滾動精進，以滿足新住民的各項需求；同時整合中央與地方的力量，共同落實各項新住民照顧服務。

內政部說明，「各直轄市、縣（市）政府執行106年度新住民照顧服務績效成果考核」，是由內政部結合相關部會及學者專家，針對全國16個地方政府辦理；另新北市、臺中市、基隆市、南投縣、嘉義縣及宜蘭縣等6個地方政府，因前於105年度已榮獲優等，故106年度可免參加評核。

這次榮獲優等的13個地方政府，都持續精進新住民照顧服務措施。在參與公共事務方面，臺北市辦理市民參與式預算；彰化縣辦理新住民模擬選舉投票，均落實新住民社會參與。就業培力方面，臺南市首創「東南亞新住民語教學人才培訓及輔導團員培訓」計畫，培植新住民語言人才；新竹市結合新住民女性創業加速器計畫，培訓新住民成為創業頭家；嘉義市結合在地民間團體，辦理具在地特色產業之新住民培力計畫；臺東縣積極培訓新住民擔任電台主持人，儲備新住民節目製播人才。

在提升新住民服務方面，桃園市政府透過辦理四國婚禮文化展、東南亞足球聯賽及成立新住民聯合服務中心等方式；花蓮縣戶政事務所與移民署合作，建立外國人申請歸化之跨機關服務收件機制。在多元文化宣導部分，苗栗縣結合客家與新住民文化辦理美食與特產行銷等活動；雲林縣政府在2017臺灣燈會首創新住民主題燈區，均加深新住民對母國及當地文化之認同感。

在人身安全保護方面，高雄市政府設置「新住民受暴婦女庇護旅館」，積極保護新住民人身安全。其他方面如屏東縣辦理「新住民通譯人員輔導與替代性創傷療育專業人才訓練計畫」，協助新住民通譯舒緩助人過程之創傷壓力；澎湖縣辦理「十年回顧．看見優勢」展覽，呈現新住民女性在澎湖生活的心路歷程，讓大眾看見其優勢與努力，並給予支持肯定。

內政部指出，為暸解婚姻移入之新住民相關生活狀況及服務需求，移民署自今年8月21日起委託民間辦理「107年新住民生活需求調查」，透過科學抽樣調查1萬3000份，問項內容包含新住民基本資料、就業狀況及輔導課程需求、家庭成員及生活適應狀況，預計於明年6月公布調查結果，以作為未來施政的重要參考。內政部會持續結合中央各相關部會及地方政府的力量，共同推動新住民照顧輔導服務，一起努力朝豐厚多元社會與和諧共榮國家發展。

(中時 )