傳承部落文化 內政部：原民部落役明年上路

2018年11月29日 18:55 中時 張理國

內政部部務會報今天通過「替代役實施條例施行細則」第3條修正草案，明定原住民族部落役的勤務內容，包括民族教育文化及語言保存發展等輔助性勤務。明年規劃原民部落役員額為80人，讓原住民青年有機會留在原鄉服役，幫助部落文化傳承與產業發展。

內政部表示，今年4月25日修正公布的「替代役實施條例」，已於一般替代役的役別新增原住民族部落役，以鼓勵原住民青年返鄉服務，投入部落工作，認識自身民族、瞭解部落發展趨勢與需求，並學習民族傳統文化。

內政部這次配合修正「替代役實施條例施行細則」第3條，明定原住民族部落役的勤務內容，包括擔任民族教育文化及語言保存發展、部落經濟產業發展、部落健康照顧、就業服務、社會福利服務、都會區原住民族聚落發展及原住民族相關業務等輔助性勤務。明年規劃原住民族部落役員額為80人，讓年輕族人得依專長和意願提出申請。

此外，配合國防部兵役政策調整，未來替代役實施員額、類別及役別均受影響，為因應辦理替代役役男基礎訓練所需替代役輔助人力，內政部這次於修正條文同時增列第3項規定，明定得由相關役別遴選役男，協助基礎訓練所需人力，以應實務運作需要。

內政部指出，「替代役實施條例施行細則」第3條修正草案，將依法制作業程序發布施行，使現行一般替代役各役別之勤務內容更為健全，並有助未來實務運作。

(中時 )