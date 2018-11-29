出訪加拿大姊妹校 三民高中奠定夥伴校發展模式

2018年11月29日 18:39 中時 高彥哲

三民學生與國際姊妹校學伴合照。（高彥哲翻攝）

新北市立三民高中於11月14日及15日首次前往加拿大拜訪第3所國際姊妹校─赫里蒂茲基督教學校 (Heritage Christian School)，學生除了入班體驗加拿大教育體制外，師長的協商交流也十分有收穫，明確奠定兩校國際夥伴學校發展的模式。

赫里蒂茲基督教學校是三民高中第三所國際姊妹校，於106年12月締結完成，這代表三民高中國際交流的地域從原本的德國與日本，擴展到北美加拿大，為學生再開一扇國際之窗。

赫里蒂茲基督教學校是由充滿教育熱忱的Paul Kelly校長及他的團隊接待三民師長，會談中暢談彼此教育及國際交流理念，並決議每兩年互訪的交流模式，且帶隊老師也可以進到班級與姊妹校老師協同上課；兩校地理領域及自然科學領域將著手準備進行跨國課程合作；學生可申請至加校進行一年期交換學習。

沈美華校長表示，三民高中很幸運且很珍惜能與理念相同的赫里蒂茲基督教學校成為夥伴學校，特將目標設定為發展跨國課程，因為唯有發展課程，才能扎根校園，擴大參與的學生數，未來兩校的多元合作指日可待，讓跨文化理解從課程中發芽，作為培養國際移動力的驅動，培養學生成為能於全球競合人才。

(中時 )