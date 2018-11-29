二林蕎麥花海公益路跑 12月2日大家來加油！

12月2日登場的「二林蕎麥花海公益路跑」，沿途有50公頃的蕎麥花田景觀。（鐘武達攝）

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彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌建伯立歐家園舉辦的「2018 Polio RUN V前進就對了！二林蕎麥花海公益路跑」將在12月2日登場，將有200多名身障朋友在內的2500多人參加，跑者可以飽覽50公頃蕎麥花田盛況，沿途更有15個補給站提供貼心服務與美食，溫馨熱鬧可期。

協會理事長陳忠盛表示，這次活動結合二林、芳苑、大城、竹塘4鄉鎮15個特色補給站，有在地企業壽米屋，更有臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」集結二林鎮斗苑休閒農業區發展協會、溝頭社區發展協會、雜糧產銷班第6班、 聖義堂、舞弄壽司等伙伴組成聯合補給站，提供壽司、銅鑼燒、古早味魯豆干、牛肉湯、紅龍果、紅龍果涼杯麵、豆漿，烤全豬、厚切牛肉、紅酒、龍蝦等補給品，更動員近700名志工協助，熱情強強滾。

特別的是，參賽的身障朋友將以手搖車、競速輪椅、電動輪椅等輔具，與一般跑者相互打氣完成半馬壯舉，一同克服身體的障礙勇敢圓夢！

陳忠盛說，今年還與當地農民合作種植約50公頃的蕎麥，精算花期，壯觀的花海也將在當天呈現，而壽米屋設在蕎麥花田的補給站將利用冠軍米做成小點心結合新建美公司製作50隻麻油雞提供跑者補給，讓跑者可一邊品嘗美食、聞著花香、現場還有薩克斯風音樂可以聽。

(中時 )

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