謝和弦〈備胎〉18禁　打馬賽克挑戰電檢尺度

2018年11月29日 18:22 中時 尤嬿妮

謝和弦日前拍新歌〈備胎〉MV。（華納音樂提供）

謝和弦第二波主打抒情主打〈備胎〉，MV劇情、場景及呈現在螢幕中的畫面都充滿濃厚的電影感，讓僅客串一角的謝和弦直呼：「像在現場看一部電影！」特別的是，MV因劇情關係，內容挑戰電檢尺度，出現不少煙、情趣用品等18禁用品的鏡頭，一度差點無法進KTV，最後也以打上馬賽克處理。

MV邀請新銳女導演黃婕妤操刀拍攝，李亦捷飾演的女主角與巫建和是一對情侶，然而李亦捷身邊同時也有著一個好朋友李雪，兩人不但一起在汽車旅館上班，私下更是無話不說的好閨蜜；然而李雪心中其實對李亦捷有著不同情愫，卻礙於好朋友的身份不知如何開口。直到一次李亦捷與巫建和的衝突之後，當李亦捷躲在房間落淚時，李雪竟情不自禁的吻了她，這一吻也讓兩人的關係從此尷尬，而這故事也描述了「最好的閨蜜正是最愛自己的那一個」。

謝和弦在MV裡客串巫建和的好友，拍攝地點選在基隆有著30年歷史的撞球間，開拍時，兩人忍不住互相比球技，雖然先前完全不認識，但謝對巫建和印象非常好，同時稱讚他：「演技超棒！」並在現場默默觀察對方，連巫建和悄悄坐在角落沒做任何事也看在眼裡，謝和弦笑說：「看他光是坐在那裡就是一齣戲，根本是行走的劇照！」

(中時 )