內政部：陸客觀光總量管制每年總停留天數上限120天

2018年11月29日 18:56 中時 張理國

為強化管理及促進觀光，內政部自去年12月起開始，依照兩岸旅遊「穩妥安全 循序漸進」原則，著手修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，並在今日部務會報通過修正草案，這次修正主要包括調降陸客應備存款條件、放寬可以其他國家有效簽證取代財力證明，並以總量管制概念，增訂每年總停留期間不得逾120天等規定，以促進觀光正常發展，並落實人流安全管理。

內政部表示，有鑑於過去曾發現陸客來台觀光卻從事其他行為等問題，為促進陸客觀光正常發展，這次修法作業在去年12月27日及今年3月21日已邀集相關機關召開研商會議，獲得共識，並於今年5月辦理草案預告作業。這次修法放寬申請來臺觀光應備存款條件，由新台幣20萬元調降至10萬元。同時，增加陸客持有美國、加拿大、英國、日本、澳洲、紐西蘭、韓國及歐盟申根等國家之有效簽證，可取代財力證明，以促進觀光產業正常發展。

內政部指出，過去曾發現申請來臺觀光，卻從事打工或其他非觀光的行為，為維持兩岸旅遊品質及秩序，這次在修正草案也增訂陸客來台觀光每年總停留期間不得逾120天之規定，其主要是考量觀光活動性質屬短期停留，故參考入出國及移民法所定「停留」是指在台期間未逾6個月之規定，以及大陸地區人民來台探親、已取得台灣地區不動產所有權等事由，均已定有每年在台總停留期間之上限，加以規範，以加強安全管理。

內政部指出，陸客來台觀光是由旅行業代申請，為落實雙向溝通，移民署自去年9月起不定期邀請旅行業者召開座談會，雙方就實務作法對話溝通，未來仍會持續與旅行業者建立熱線管道，期盼共同型塑臺灣成為安全、民主及友善的優質旅遊環境。

(中時 )