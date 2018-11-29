田徑》仰德集團贊助 「台灣欄神」放手一搏拚東奧

2018年11月29日 18:40 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

仰德集團董事長許育瑞(左)、台灣田徑男子110公尺跨欄好手陳奎儒(右)。(陳筱琳攝)

今年亞運勇奪中華隊48年來首面田徑銀牌的台灣男子110公尺跨欄好手陳奎儒，透過出色表現獲得仰德集團旗下新竹物流贊助，今天雙方簽下14個月合約，陳奎儒可以更放心地為挑戰2020東京奧運站上頒獎台的夢想努力。

陳奎儒是國內男子110公尺跨欄全國紀錄保持人，堪稱新一代「台灣欄神」，今年亞運男子110公尺跨欄決賽他以13秒39佳績摘銀，只差金牌的中國大陸選手謝文駿0.05秒，陳奎儒透露，自己原本比較內向、缺乏自信，藉由這次亞運好表現給了自己更多信心。

「亞運之後，和教練討論過訓練計畫，有談到2020奧運想要站上頒獎台的話，評估我的成績需要在13秒10左右，自己目前在例如跨欄動作等技術上還有改進空間。」陳奎儒這麼說，不過平常田徑賽事鮮少有獎金，讓他訓練時多少有些經濟，如今領到新竹物流提供的70萬元贊助支票，他開心說：「我不喜歡跟家裡拿錢，有了企業贊助每個月新台幣5萬元，讓我可以不用顧慮太多，得以專心在比賽及訓練上。」

旗下擁有士林電機、新竹物流及國賓飯店仰德集團董事長許育瑞，過去長期贊助高爾夫選手，也擔任過中華民國排球協會理事長，陳奎儒是他第一個贊助的田徑選手，許育瑞補充：「不只高爾夫、田徑，其他運動項目我也願意做。今年適逢新竹物流80周年紀念，我秉持在地貢獻的經營理念，加上公司形象圖像就是孫悟空『跨欄』交送物件，與奎儒專項形成美麗的巧合，就決定贊助他。」

陳奎儒已經準備冬季訓練，預計明年2月到澳洲參賽，備戰4月卡達亞洲田徑錦標賽，他期許先在亞錦賽奪金，再放眼世錦賽，跟著再挑戰奧運，今天到場見證簽約的體育署署長高俊雄表示，希望2020東奧陳奎儒跑出佳績時，由新竹物流把總統賀電送到日本東京，陳奎儒則笑著說：「我不太會講話，但會用行動證明，2020東奧站上頒獎台就是我使命必達的目標！」

(中時電子報)