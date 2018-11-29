坤達在賈修婚禮同框前女友陳意涵 正宮柯佳嬿回應超大器

柯佳嬿出席活動。（昇恆昌預購網提供）

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林淑娟
柯佳嬿出席活動。（昇恆昌預購網提供）
柯佳嬿出席活動。（昇恆昌預購網提供）
賈靜雯、修杰楷婚禮，謝坤達和柯佳嬿與陳意涵同框。（齊點娛樂＆小小姑娘提供）

金鐘視后柯佳嬿才與老公謝坤達去蘇美島度蜜月8天，緊接著赴峇里島參加賈靜雯、修杰楷婚禮，剛返台的她29日出席活動獲贈「樂樂豬彌月金飾禮盒」，眾人順勢催生豬寶寶，她笑說「我們會努力」，但表示長輩都沒給壓力，加上她與坤達都將開始準備拍新戲，時間會變少，她希望暫時專注在劇本和角色，如果有好消息也會跟大家分享。

坤達在婚禮上與分手多年的前女友陳意涵同框，柯佳嬿大方地說，那已經是很久前的事了，且這是喜事場合，大家都抱持祝福新人的心情前往。她坦言，拍大合照當下有人好心提醒，關心他們是否會覺得尷尬，「這是新人的場子，當然不會尷尬！」後來遇到時也有點個頭打招呼，但沒有聊天，「我跟先生都不是分手後還會跟對方聯絡、交朋友的人，就是碰到時點個頭打招呼就好，都是各自生活了」。

她說，參加這場婚禮還滿感動的，尤其新人講誓詞時自己也感動哭了，「看著他們一家人，替他們開心，覺得很棒，現場又都是好朋友，能參與那一刻，覺得很感動」。她慶幸還好自己已經辦婚禮了，「因為太棒太美了！會讓還沒結婚的人很羨慕、有壓力」。

她說老公坤達與修杰楷是同一種「光練不說」的人，平常比較不會說甜言蜜語，不過老公每次跟著節目去哪出外景，都會在機場或當地買個伴手禮送她，而且剛好都是在她什麼東西剛好壞了、或需要什麼時，他就會在最近的節日送給她，「他會剛好注意到我需要什麼，就會默默記下來，算是一個細心的人」。

(中時 )

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