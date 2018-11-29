黃翊新作長路 舞者如唱針 刻劃時間和人生

2018年11月29日 18:38 中時 李欣恬

以作品《黃翊與庫卡》享譽國際舞壇的編舞家黃翊，日前偕同舞者們參與國家兩廳院舉辦的直面藝術家活動，在小房間裡和觀眾直接面對面，暢談編創經驗，黃翊也率先公開新作《長路》內容，將以懸吊系統讓舞者身體傾斜，在旋轉舞台上跳舞，如同唱針在唱盤上，刻劃時間和人生。

黃翊表示，他一直渴望能有一個作品，是讓舞者可以傾斜身體跳舞，「某些時候我們的心理狀態，並不總是直立的，例如疲累的時候，感覺上身體也像是傾斜著，我期望把這樣的狀態和形象，呈現在舞者身上。」

要如何讓舞者在身軀傾斜的狀態下跳舞呢？黃翊表示，需要仰賴外力協助，「我們找到一台德國懸吊系統，能作數位變速，又很安靜，符合作品需求，可以隨著動作微調速度。」

黃翊表示，舞者在舞台上以不同的方式行走，都代表著不同的個性、價值觀，「有正著走的人，也有倒著走的人，有些人的價值觀和別人背道而馳，那種狀態就像是倒著走一樣。」

席間也有觀眾詢問，黃翊過去作品有許多機器人、高科技元素，這回為何使用傳統技術的旋轉舞台？黃翊表示，「這回的旋轉舞台，相較於傳統的使用方式，較有速度上的變化，內部的馬達和結構和傳統的方式不太一樣，我也在試著找到把科技藏到比較低調的地方，呈現較為人文的內容。

現場觀眾好奇長期和黃翊工作的舞者們想法，舞者林柔雯表示，黃翊很能給舞者空間和自由，「和他一起工作、創作空間很大，是幸福的。」舞者駱思維表示，「黃翊是願意傾聽舞者想法的創作者，因為我是一個極度需要自由的人，如果創作者能給我很多自由空間，我會感到很開心。」

舞者胡鑑則表示，相較於其他舞者，「黃翊會為我設定一個範圍，我的發揮不能偏離原來的設定，對我來說挑戰頗大，有時感覺到很辛苦，也會迷路。」黃翊說，他和團隊工作的方式，會特別著重每個人的特質發揮，「像是我們暖身的時候，都是各自暖身，沒有一起做同樣的動作。」

(中時 )