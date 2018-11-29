台南研發全台第一天文教材 學童直呼天文變好玩

台南市教育局與南瀛天文館依據國小學童量身訂做全台第一個系統性開發的天文特色課程，今天在億載國小舉辦「玩轉天文」推動天文課程教材教具成果發表會。(曹婷婷攝)

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多項特色天文教材極具商品潛力。(曹婷婷攝)
台南市教育局舉辦「玩轉天文」推動天文課程教材教具成果發表會。(曹婷婷攝)
學童挑戰天文闖關遊戲。(曹婷婷攝)

台南市教育局與南瀛天文館依據國小學童量身訂做全台第一個系統性開發的天文特色課程，今天在億載國小舉辦「玩轉天文」推動天文課程教材教具成果發表會，邀請試辦天文特色課程的7所國小300多位師生一同闖關包括「星空運動會」、「阿波羅的波動拳」等有趣課程，體驗南瀛天文館所開發的特色遊戲來認識天文，同時展示開發完成的天文課程教材教具，感受天文的樂趣。

台南市教育局長陳修平說，台南擁有一座南瀛天文館，教育局多年前就一直思考如何把天文帶進學校、帶到民眾生活裡，而不只是被動等民眾上門，因此，開發一系列有系統的天文教具、教材，落實天文教育扎根，成為明確方向，希望循此目標提高學生學習天文的興趣，進而達到推廣天文教育的目的。

南瀛天文館去年4月開始與鄰近二溪國小著手研發，目前已完成1、4、5年級所有課程設計與教材製作，其餘年級預計明年7月全部完成，未來將推展到全國，而且，多項教具極富特色，也將成為南瀛天文館開賣特色商品。

南瀛科學教育館館長何秋蓮指出，中央並未制訂天文相關教材，天文館率全國之先，依據國小課程設計教具，打破一般人認為天文知識艱澀深奧、無法與生活連結的刻板印象，藉由「玩中學」，翻轉學生對天文的既有觀念，透過動手操作、趣味遊戲體驗天文。

教育局指出，每個年級上下學期各3套，現已完成一、四及五年級所有課程設計與教材教具製作，一共27套，二、三及六年級部分課程尚在研發中，預計於明年7月底前全部完成，全數將有36套。

(中時 )

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