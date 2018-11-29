營養價值超高　樹豆1斤可賣1000元

2018年11月29日 18:51 中時 何冠嫻

樹豆開花期將有整片黃澄澄花海。（何冠嫻攝）

樹豆筴裡的黑色種子為養生聖品，可與豬腳、排骨等一銅燉煮。（何冠嫻攝）

樹豆種子與排骨一起燉煮，健康養身又美味。（何冠嫻翻攝）

原住民主食之一的「樹豆」營養價值高，市價1斤可以賣到1000元，今年三灣鄉農民也紛紛利用荒廢土地種植樹豆，面積廣達5甲，搶攻養生市場。縣府農業處29日到場視察評估，若兼具經濟價值也將協助推廣種植。

樹豆的種植適期為3月中旬，11月至1月可採收，樹豆種子含有豐富蛋白質、維生素、脂肪、纖維素、碳水化合物、礦物質等，營養價值高，具清熱解毒、利水消暑等功效。未成熟的種子可以毛豆方式料理，成熟的種子曬乾後則可加入燉豬腳、排骨或煮樹豆湯。

農民賴鼎龍看中三灣山區的氣候與旱田優勢，取用老農民們荒廢的土地種植樹豆。他表示，男生吃了精力旺盛，女生則有助於皮膚的保養，盼藉樹豆的種植能讓居民吃得健康、帶動產業。

縣政府農業處農務科長徐春良表示，經評估若樹豆在經濟價值並能開闢行銷通路，必定會協助推廣，藉此也讓消費者在養生、飲食方面多項選擇。徐春良提到，樹豆開花期出現的一大片黃澄澄花海也能發展觀光，僅高2公尺的樹豆甚至可以規畫迷宮路徑，屆時將有機會成為三灣鄉一大亮點。

(中時 )