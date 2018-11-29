無核化談判陷僵局 傳美國要求北韓更換談判代表

2018年11月29日 18:55 中時 諶悠文

美朝無核化談判陷入僵局之際，南韓《中央日報》報導，美國要求北韓更換談判代表，由勞動黨副委員長金英哲換成外相李勇浩。北韓則據報已制定每個無核化階段要得到的「相應補償」，與華府討價還價。

報導指出，金英哲的軍方背景令他談判態度相對強硬，美方感到不少壓力。雖然他有與南韓談判的經驗，但他以敵視及直截了當的說話方式，與美國談判時表現不妥協的態度。華府內部可能有看法認為，應與北韓外務省而非金英哲領導的統戰部談判，但分析指北韓可能視換人要求是侵犯主權的行為。

另外，北韓制定不同無核化階段的補償，包括追加拆除核設施換取簽署終戰宣言及解除制裁、關閉寧邊核設施換取關係正常化、交出核彈及導彈換取經濟援助及投資等。華府堅持在無核化最終階段，才考慮簽署終戰宣言及放寬制裁，而北韓亦表明除非美國改變立場，否則談判是無濟於事，但雙方均與時間賽跑，可能隨時有戲劇性變化。

美國國務卿蓬佩奧說，雖然美朝高級別會談推遲，但他仍對不久後可與北韓官員商討無核化抱有希望。不過，中國外交部顧問、復旦大學教授信強在南韓外交部舉辦的活動上說，要北韓完全放棄核武是不可能，美國主張的「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」行不通，應是「有條件、互惠及循序漸進的無核化。」

(中時 )