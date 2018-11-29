嘉縣》參政不用花大錢 議員、代表實踐給你看

2018年11月29日 18:58 中時 張亦惠

何子凡選前每天站路口拜票，選後也要連續站10天謝票。（張亦惠翻攝

新科鎮民代表江明赫競選經費不超過5萬。（張亦惠攝）

九合一大選結束，連任議員的何子凡在臉書公布競選總經費，何子凡說，不用花大錢也可以選上，秉持專業問政、清白參選的理念。初次參選就當選的大林鎮民代表將明赫也說，僅規畫5萬元以內的競選經，兩人不約而同實踐了「沒錢也可以當選」給想參政的年輕人看。

何子凡說，除了參選登記可領回的12萬元保證金，大部分的開銷是從10/1開始跑宣傳車時起算，宣傳車輛都是本來就自己所有的，人力也都是家人與助理，額外人事費用只有兩位宣傳車司機薪資，不含保證金的話，總花費金額不到40萬元。

何子凡強調，政治不是有錢人的「金權遊戲」，自己不是政治世家、不屈服派系、不買票賄選，也能在嘉義衝出一條新道路，這次當選，也能鼓勵有意參與公共事務的人，回歸理念、服務，有心的話可以改變嘉義選舉文化。

新科大林鎮民代表江明赫也說，參選近3個月來沒有設立競選總部、沒有設立服務處、沒有插旗幟、沒有送選舉小物、沒有組競選團隊、沒有吵鬧的廣告競選車、沒有政治口水，競選經費不超過5萬，一步一腳印認真做事。

江明赫表示，期待他這樣的當選，可以像蝴蝶效應般，改變目前的政治生態，讓更多優秀的青年朋友們也願意投入公共事務。

(中時 )