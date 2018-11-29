嘉縣》參政不用花大錢 議員、代表實踐給你看

順利連任的議員何子凡在臉書公布競選總經費。（張亦惠翻攝）

友善列印
中時
何子凡選前每天站路口拜票，選後也要連續站10天謝票。（張亦惠翻攝
新科鎮民代表江明赫競選經費不超過5萬。（張亦惠攝）

九合一大選結束，連任議員的何子凡在臉書公布競選總經費，何子凡說，不用花大錢也可以選上，秉持專業問政、清白參選的理念。初次參選就當選的大林鎮民代表將明赫也說，僅規畫5萬元以內的競選經，兩人不約而同實踐了「沒錢也可以當選」給想參政的年輕人看。

何子凡說，除了參選登記可領回的12萬元保證金，大部分的開銷是從10/1開始跑宣傳車時起算，宣傳車輛都是本來就自己所有的，人力也都是家人與助理，額外人事費用只有兩位宣傳車司機薪資，不含保證金的話，總花費金額不到40萬元。

何子凡強調，政治不是有錢人的「金權遊戲」，自己不是政治世家、不屈服派系、不買票賄選，也能在嘉義衝出一條新道路，這次當選，也能鼓勵有意參與公共事務的人，回歸理念、服務，有心的話可以改變嘉義選舉文化。

新科大林鎮民代表江明赫也說，參選近3個月來沒有設立競選總部、沒有設立服務處、沒有插旗幟、沒有送選舉小物、沒有組競選團隊、沒有吵鬧的廣告競選車、沒有政治口水，競選經費不超過5萬，一步一腳印認真做事。

江明赫表示，期待他這樣的當選，可以像蝴蝶效應般，改變目前的政治生態，讓更多優秀的青年朋友們也願意投入公共事務。

(中時 )

蔡英文敗選檢討 綠委蔡易餘直言… 為吳音寧抱屈 張花冠：最該負責…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。