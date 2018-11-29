選後遭砍樹 台中北屯居民怒吼「無權判死」

2018年11月29日 18:56 中時 張妍溱

柳陽東街目前進行人行道整治，原種植路樹，29日被人發現亂砍樹，竟被以「行刑式處決！」，慘遭移除。（張妍溱翻攝）

路樹竟被以「行刑式處決！」，慘遭「斷頭」處理。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區柳陽東街人行道旁，原種植多棵掌葉蘋婆、榕樹，29日被人發現亂砍樹，市議員陳成添接獲陳情抗議，林佳龍政府選前進行人行道整治，選後大量路樹竟被發現「行刑式處決！」，慘遭「斷頭」；建設局說，部分路樹經專家診斷罹患褐根病，建議予以移除。

「無權判死刑！」市議員陳成添指出，選前林佳龍市府高喊要達到「8年100萬棵樹」目標，質疑「護樹喊假的！」，如今選後整排路樹竟被粗暴對待，如行刑式砍樹，藐視樹木的生存權利，痛批路樹根本是「移除」而非「移植」，令人痛心。

平田社區發展協會理事長陳麗鶯指出，柳陽東西街目前進行人行道整治工程，一旁高聳的掌葉蘋婆及榕樹等，樹齡平均約50多年，但卻慘遭挖土機與器具粗暴對待「剪斷頭」，且高大樹木有助於淨化空氣，砍除樹木對環境教育做最差的示範。

台中市建設局表示，配合柳陽東西街人行道全面改善與施工，一併進行樹木換植，將掌葉蘋婆移植至空曠與遠離住宅的地點，因移植地點路程遠、道路限高、限寬，故對樹木結構進行大幅度的修剪，部分路樹因罹患褐根病，經專家診斷建議才予以移除。

(中時 )