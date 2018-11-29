選後遭砍樹 台中北屯居民怒吼「無權判死」

市議員陳成添（左三）說，林佳龍政府選前幾天突然進行柳陽東街人行道整治，整排掌葉蘋婆，被粗暴對待如行刑式砍樹，痛批路樹是「移植」非「移除」，令人痛心。（張妍溱攝）

友善列印
中時
柳陽東街目前進行人行道整治，原種植路樹，29日被人發現亂砍樹，竟被以「行刑式處決！」，慘遭移除。（張妍溱翻攝）
路樹竟被以「行刑式處決！」，慘遭「斷頭」處理。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區柳陽東街人行道旁，原種植多棵掌葉蘋婆、榕樹，29日被人發現亂砍樹，市議員陳成添接獲陳情抗議，林佳龍政府選前進行人行道整治，選後大量路樹竟被發現「行刑式處決！」，慘遭「斷頭」；建設局說，部分路樹經專家診斷罹患褐根病，建議予以移除。

「無權判死刑！」市議員陳成添指出，選前林佳龍市府高喊要達到「8年100萬棵樹」目標，質疑「護樹喊假的！」，如今選後整排路樹竟被粗暴對待，如行刑式砍樹，藐視樹木的生存權利，痛批路樹根本是「移除」而非「移植」，令人痛心。

平田社區發展協會理事長陳麗鶯指出，柳陽東西街目前進行人行道整治工程，一旁高聳的掌葉蘋婆及榕樹等，樹齡平均約50多年，但卻慘遭挖土機與器具粗暴對待「剪斷頭」，且高大樹木有助於淨化空氣，砍除樹木對環境教育做最差的示範。

台中市建設局表示，配合柳陽東西街人行道全面改善與施工，一併進行樹木換植，將掌葉蘋婆移植至空曠與遠離住宅的地點，因移植地點路程遠、道路限高、限寬，故對樹木結構進行大幅度的修剪，部分路樹因罹患褐根病，經專家診斷建議才予以移除。

(中時 )

戲劇情節？男認陌生女像初戀情人… 超跑女神名牌鞋包再拍賣 這回進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。