特力屋台中店傳歇業？老顧客不捨

特力屋台中店位於南區復興路的愛買賣場內，經營22年，傳出歇業消息，為老客戶投下震撼彈。（張妍溱攝）

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張妍溱
特力屋台中店全館打出閉館商品一律3折起出清，現場1層樓高貨架幾乎被民眾掃光，賣場看起來有點空蕩蕩，賣完不再補貨。（張妍溱攝）

位於台中市南區復興路的特力屋台中店，宣布「營業到2019年2月28日」，經營22年，傳出歇業消息，為老客戶投下震撼彈；業者指出，面臨現代化賣場的強力競爭、消費者習性改變、租約到期等因素，將於2019年1月成立全新概念店─特力屋大墩店，讓許多老顧客大嘆可惜及不捨。

特力屋台中復興店的大型賣場，占地1478坪，因不敵商圈北移、現址租約到期，2月底將歇業；當初業者相中附近有醫院、大慶火車站，加上愛買吉安大賣場，形成當地生活圈，假日人潮擁擠，後續拓展西屯、豐原店、北屯店等3間門市，目前在台中共有4家店。

全館打出商品一律3折起出清，現場1層樓高貨架幾乎被民眾掃光，賣場看起來有點空蕩蕩，賣完不再補貨。住在附近的許先生說，特力屋是陪伴他從大學到出社會的回憶，如今要搬家，以後買東西要跑更遠，覺得很可惜。

因應台中商圈逐漸往北移轉，台中復興店表示，特力屋台中店不是收店，而是搬家，在南區已經營22年，傳統大賣場型態不符合民眾消費需求，明年1月將在大墩食衣廣場開設特力屋大墩店，員工會到新址繼續上班，不會失業。

為回饋在地民眾長期的支持，自11月29日至2月28日止，業者祭出3折起閉幕出清商品，燈飾、收納及戶外家具指定商品，最低1折起；2大知名品牌吸頂燈下殺全面5折起，另有著名Dyson吸塵器、氣流倍增器福利品出清特賣，售完為止。

(中時 )

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