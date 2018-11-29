陳玄茂父子用水墨畫記錄台灣風貌 探討人生哲理

陳玄茂（右）、陳彥廷（左）父子水墨畫聯展，2人畫風1實1虛多元精彩。（張朝欣翻攝）

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陳玄茂的蚵貝藝術記錄雲林沿海蚵貝產業。（張朝欣攝）

口湖鄉水墨畫大師陳玄茂利用畫筆記錄台灣大地風貌，兒子陳彥廷則用水墨畫呈現夢境意念，2人畫作取材1實1虛多元精彩，12月2日在北港鎮北港文化中心舉辦「大地墨痕」聯展，精彩可期。

長期在雲林沿海推廣藝術文化的陳玄茂，曾獲首屆桃城美展水墨類首獎、雲林美展水墨類首獎、青溪文藝金環獎等，獲獎無數，作品典藏在國立美術館、國父紀念館、高雄市立美術館等各大美術館。

陳玄茂為了讓藝術融入生活，利用蚵貝素材推廣蚵貝藝術，是口湖鄉在地人熟知的蚵貝藝術家，其實他還鍾情沿岸風光的記錄，藉由水墨畫以情寫境，呈現海的活力、岩的寧靜，觀其畫作，有如傾聽海濤與礁岩的對話。

陳玄茂的兒子陳彥廷繼承父親的藝術天份，是台灣藝術大學書畫藝術系研究所高材生，專攻水墨畫，曾獲行天宮人文獎水墨成人組第1名，畫作取材不同於其父，主要是描繪夢境空間意念，作品充滿魔幻現實風格，藉由水墨畫呈現人生哲理，令人省思生命意涵。

陳玄茂表示，兒子小時候由他幫忙打下水墨畫基礎，後來兒子攻讀台藝大研究所，他也跟著去台藝大研究所進修，兒子變成學長，只能說「後繼有人、後來居上」。

陳玄茂說，此次聯展緣於兒子在北港鎮北辰國小服替代役即將退伍，希望退伍前為北港貢獻一己之力，最後選擇在北港文化中心舉辦聯展，以畫會友，藉此與大家分享台灣之美與探討生命哲理。

(中時 )

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