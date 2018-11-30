「以核養綠」不影響 核三廠將進行計畫性大修

2018年11月30日 07:18 中時 謝佳潾

「以核養綠」公投過關，延燒出台電核三廠延役議題，位在恆春的核三廠29日強調，除役或延役與否是由中央決定，目前他們最重視也是最要緊的工作，是12月3日至隔年1月16日、為期45天的計畫性大修，但也期盼中央能盡快給予明確的核電走向，好做事先準備。

核三廠指出，核電機組的除役需要在前3年申請除役執照，而請照前還需4、5年的準備期，因此預訂在2024年除役的一號機、及在2025年除役的二號機，目前都已處在準備工作中，但延役也是需要準備期，所以若政府能盡快確定方向，將更有益後續發展。

「延役除役都與大修無關！」不過，核三廠也強調，不管政策為何，都不影響計畫性大修工作，而將進行的大修大致與以往相同，包括燃料更換、反應爐及汽機相關設備檢查、維修等，此外還要執行發電機維修檢查、緊急柴油機燃油儲存槽清槽及部份海水管路更新。

核三廠說，預期本次大修約有2100名工作人員參與維修，包括核三廠員工、台電其他單位支援人員、包商、國外技師及約800名恆春居民，而參與維修協力人員已於近日陸續進廠接受核三廠開辦的工安、輻射防護及各類專業訓練課程。

核三廠提醒民眾，機組於停機及起機期間，將會使用蒸汽來測試安全閥動作情形，屆時會有無輻射的白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象。

(中時 )