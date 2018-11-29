帶著最新專輯 「這些年樂團」明年3月來台開唱

2018年11月29日 19:09 中時 潘鈺楨

光靠發行單曲就已橫掃英國金榜，繼愛黛兒、艾麗高登之後奪下「 BBC年度新聲」冠軍頭銜的「Years & Years（這些年樂團）」，睽違三年，帶著最新專輯再度征服樂壇，也將於3月5日首度來台開唱。

由主唱歐利(Olly Alexander)領軍，加上貝斯手Mikey與鍵盤手/合成器手Emre在2010年正式組團出道。2015年推出震撼樂壇的首張專輯《 Communion》，寫下出道即空降英國金榜冠軍的傲人成績。專輯中收錄的單曲〈King〉、〈Shine〉、〈Eyes Shut〉等歌曲也陸續拿下英國白金銷量認證，迅速走紅與受矚目的程度，連成員自己都曾在訪問中打趣說，「我們現在受歡迎的程度，大概就跟英國女王差不多吧。」

時隔三年再戰樂壇，以「無性別的反烏托邦社會」新專輯概念，把對於人類未來的想像投射到音樂上，打造跨性別、跨人種的獨特節奏的前衛實驗作品《 Palo Santo》。外表俊美中性的主唱歐利出道不久後即大方出櫃，以公眾人物的身分為LGBTQ族群發聲，被英國的同志社群視為新生代的代表人物。這次以自身經歷過的性別迷失心路歷程創作新專輯，希望藉由音樂鼓勵大家不要受限於性別框架，勇於做自己。

延續新專輯的概念，主唱歐利更自發性籌畫了一場12月在英國O2體育館的聯合演唱會-RENDEZVOUS，以「為LGBTQ發聲，創造一個尊重、包容、啟發所有人的音樂空間」為主題。歐利在訪問中表示 : 「因為巡演而走過許多國家，其中有許多國家的同志族群雖飽受壓抑，但卻是我們所遇過最棒、最投入的觀眾，因此我們一直希望可以為全世界的同志族群做些什麼，藉由我們從歌迷那裏獲得的力量，為他們創造一個可以發聲的機會。」表明他們挺同到底的決心與努力。

(中時 )