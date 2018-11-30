佳冬鄉女村長劉金亭成功4連任 續造石光老中青樂活生活

佳冬鄉首位女村長劉金亭（前）成功連四任，她目前積極與學校合作祖孫共學，將讓石光村的老中青三代享有樂活生活。（謝佳潾攝）

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佳冬鄉首位女村長劉金亭，在還是媽媽教室班長時，就很熱心公益及公共事務，12年前初選石光村長雖不受家人支持、又因民風保守受冷嘲熱諷，但最終仍秉著深根服務的好形象高票當選，而今年再度不負眾望挑戰連任成功，邁入第4任村長生涯的她，有信心續為石光注入新活力。

劉金亭自嘲自己是「雞婆性格」，所以還未當村長時，不只是媽媽教室班長，還當導護志工、帶隊居家訪視服務，在地大小事幾乎可見她的蹤影，因此12年前有鄰居建議她出來選村長，而她也因個性熱心有所心動，不料卻不受家人支持。

劉金亭指出，家人經商不喜歡碰政治，所以一直勸阻她，但她遇到的最大阻礙卻是保守的民風。她說，別說石光村，整個佳冬鄉都極為保守，主政者一直以來都是男性，所以當她說服親友順利參選後，迎面而來的是不間斷的質疑與冷嘲熱諷。

然而，劉金亭長年在地服務的好形象，並未因流言而受損，最後不僅高票當選，還一連勝選4屆，而她的勝利與成功，也連帶影響其他村莊陸續有女性出來參政。

劉金亭強調，成功非偶然，她當村長後除原有的服務繼續外，她很重視「村裡的活力」，所以她組老頑童劇團，帶著長輩四處跳舞比賽，也勤與年輕人接觸，協助他們任何想為家鄉好的想法與活動，同時積極與學校合作祖孫共學，讓石光的老中青三代都享有樂活生活。

(中時 )

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