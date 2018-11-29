直搗社會禁忌 印尼片揭變裝癖妓女處境

2018年11月29日 19:12 中時 潘鈺楨

印尼電影《我的父親真美麗》(Lovely Man) 揭露亞洲最反同印尼雅加達社會底層的變裝癖妓女生活百態，描述鄉下傳統少女到首都尋找從小拋棄她們母女的失聯父，沒想到竟找到一位人稱「娘泡」，穿著緊身亮片裝，總在橋上拉客的變裝癖妓女。

影片在父女關係從生疏恐懼到真誠對待，有著細膩的情感刻畫與氣氛營造，卻因社會反同氛圍與審查當局的保守觀念，在該國上映時處處受刁難，反觀在亞洲各影展卻受推崇，包括榮獲亞洲電影大獎與印尼影展最佳男主角、和大阪亞洲影展特別提及。

印尼是全球最大伊斯蘭國家，同性戀情普遍不被允許，近年民調中更有將近93%的印尼民眾對同志行為持反對意見，認為社會不該接受同志行為的發生。印尼編導泰迪索埃利亞特馬迪亞(Teddy Soeriaatmadja)說：「現今印尼社會因為伊斯蘭信仰變得越趨保守，他們覺得在影視中處理性行為和女性角色是危險的。但我從不想被限制。」他的作品《我的父親真美麗》就這樣直搗印尼社會的禁忌。

《我的父親真美麗》描述一名在穆斯林傳統家庭長大的鄉下女孩，渴望見到從小遺棄她們母女的父親，因而獨自前往首都雅加達尋父，經當地人指引，發現她的父親竟是一位人稱「娘泡」並有著女性藝名、平常都化濃妝穿著緊身亮片短裙、在橋上拉客的變裝癖妓女伊普依。女孩見到父親怯於相認而跑開，剛在車內做完口X服務的伊普依將她一把抓住質問身分，老鴇氣勢嚇的女孩當場大哭嘔吐，而再度見到遺棄許久的女兒，也令伊普依感到驚慌失措。這一夜他們都必須作出一些妥協，才能真正重新認識彼此。

編導泰迪索埃利亞特馬迪亞出生於日本東京，近年完成他的「人性三部曲」電影作品，專注描繪在印尼保守社會下最被忽略的人物角色與故事，三部曲之一《我的父親真美麗》中精心敘述一則別出心裁的父女故事，深刻呈現兩人在短短一夜之間的敞開心扉和悲喜交織。泰迪表示這部片觸及很敏感的議題，印尼審查單位要求刪減多個暴力片段，因為他們覺得「太真實」，他苦笑表示：「當時同期送審的還有一部印尼知名動作片《全面突襲》( The Raid)它便是以超寫實的暴力作為宣傳點，但該片卻「完全沒問題」過關。」令他發現審查其實與法令無關，而是取決於決策者的價值觀，他說「所以這之後我就不常在印尼本國上映自己的電影。」《我的父親真美麗》將於本周五(11/30)於GagaOOLala影音平台獨家上架首播。

(中時 )