競選廣告3天內拆完 北市議員批逼人違法

九合一選舉台北市競選廣告多達2557面，選後3天內若未拆除將開罰，讓不少業者痛批根本是強人所難。（張立勳攝）

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北市規定投開票日後3天內，必須將競選廣告物清除完畢，否則就會開罰，議員許淑華接獲陳情指出，今年參選人數爆炸，全面拆除需要不少時間，各業者面臨人力不足狀況，根本拆不完，抨擊市府不僅強人所難，簡直是逼業者違反勞基法趕工；市府對此回應，考量業者人力會再給予時間限期改善。

今年九合一選舉，北市登記參選議員人數高達124位，公車車體及戶外廣告數量多達2557面，依北市競選廣告物管理自治條例規定，廣告物若沒有在選後3天內拆除就會開罰。

許淑華表示，該條例既不合時宜又強人所難，今年候選人爆增，每人推出的公車廣告至少20面以上，各業者面臨人力不足狀況，若再加上勞基法的工時規定、周休二日，業者無法在3日內全數將廣告下架，不只讓業者為難，更面臨違法問題。

她指出，公車業者需等到凌晨12時收班開始拆除廣告，直到早上5時出車前停止，等於1天只有5個小時可以拆卸，一面車體廣告的拆除、換新，需2個人力工作1個小時才能完成。

許淑華批評，市府不食人間煙火，要求3天內卸除所有廣告物，逼業者違反勞基法趕工，根本是不可能的任務，法令也應修改放寬。

對此，北市建管處副總工程司洪德豪表示，考慮業者人力狀況，放寬業者必須優先拆除大馬路選舉看板，經通盤檢討後再研議是否修法；北市公運處主祕楊欽文說，公車業者都知道規定，有責任配合下架，承攬廣告時就必需考量人力，依法一周內限期改善，若沒改善即開罰。

(中時 )

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