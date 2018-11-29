零下30度拍攝 茱莉亞羅勃茲崩潰「拍不下去」

2018年11月29日 19:27 中時 潘鈺楨

由奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）領銜主演的新片《班恩回家》（Ben is Back），由奧斯卡提名編劇大師彼得海吉斯（Peter Hedges）自編自導，描述一位平凡而偉大的母親，如何在24小時之內拯救兒子不要再受到毒品威脅，也是茱莉亞羅勃茲繼《永不妥協》（Erin Brockovich）、《奇蹟男孩》（Wonder）之後，再造堅毅母親形象的佳作。

她透露當初因為讀了劇本深受感動，讓貴為影后的她積極爭取演出，硬是在跟家人度假期間，「脫隊」與導演會面洽談。此外，本片在紐約拍攝時，還遇到超強暴風雪，不但讓紐約道路全數封閉，氣溫更下探零下30度，讓她忍不住崩潰大喊：「我真的一度覺得再也拍不下去了！」

在《班恩回家》當中，她飾演一位擁有虎媽性格、平凡而偉大的媽媽，為了讓兒子遠離毒癮威脅，甘願身涉險境，為母則強的模樣令人動容，堪稱是她的「母親三部曲」。值得一提的是，現年51歲的茱莉亞羅勃茲，擁有三個兒女，現實生活中也是「超級媽媽」，更表示一直以來都規定自己「絕對不讓工作影響家庭」。不過她在訪談中透露，這次看到《班恩回家》劇本時，因為被故事中的真摯親情所感動，所以即便當時她正帶著家人在馬里布度假，還是決定破例在享受天倫之樂當中，挪出時間「脫隊」和導演安排會面。

不過誰也沒料到，這部描寫母子親情的《班恩回家》，竟也成為茱莉亞羅勃茲從影以來拍得最辛苦的電影之一。原來，本片選在紐約拍攝，因為劇情設定在聖誕節前夕，又有大量夜戲，導致她連續數週都在天寒地凍中拍熬夜拍攝。此外，拍攝時還遇到超強暴風雪，不但全紐約的道路都被封閉，氣溫更下探零下30度。最慘的是，茱莉亞羅勃茲必須耐著低溫，拍攝在路邊崩潰大哭的戲。如此艱苦的環境，讓她直呼崩潰地邊拍邊發抖，事後也餘悸猶存地說道：「我曾在紐約住了18年，從來沒碰過如此惡劣的天氣。偏偏那陣子，每天晚上都要熬夜拍外景，而且每場戲的情緒都非常滿，我真的一度覺得再也拍不下去了！」

劇情描述耶誕節前夕，荷莉（茱莉亞羅勃茲飾演）載著兒女準備返家，就當返抵家門之時，少年班恩（盧卡斯海吉斯飾演）竟現身在她們眼前。這是班恩戒毒的第78天，荷莉雖然熱烈歡迎他的歸來，卻也暗自擔心兒子會再次受到毒品引誘。在接下來的24小時當中，她軟硬兼施、威脅利誘，用各種方法確保班恩不要離開她的視線範圍。不過隨著接踵而來的突發狀況，班恩過去的黑暗面也相繼揭露，讓荷莉對兒子無條件的愛開始受到考驗。她訝異、焦慮、不知所措，究竟她該怎麼做，才能讓兒子全身而退？而被毒品折磨的班恩，又能否成功遠離毒品的戕害呢？電影將在12月21日在台上映。

(中時 )