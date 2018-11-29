手機滑上癮乾眼症患者暴增 熟悉這5招就可避免

2018年11月29日 19:25 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

電影《高年級實習生》中男主角勞勃·狄尼洛對著鏡子練習眨眼睛，準備明天迎合年輕的女老闆的這項喜好，就是這個「眨眼」動作，竟是防護乾眼症的最佳利器！「眼睛的保濕，來自眨眨眼。」師大樂活眼科主任李文浩直言，因為眨眼會剌激板腺分泌油脂，維持脂質層正厚度、油脂分布均勻，並少淚水蒸發。根據健保署的資料顯示，乾眼症每年以10％的速度成長中。

「每三名約有一名乾眼症患者，」亞東醫院副院長張淑雯指出，過去，受荷爾蒙變化關係，乾眼症多發生在停經後女性身上，更好發在60歲以上的長者，而男性與年輕人是乾眼症的絕緣體。但現今，乾眼症成了新國病，不論男女老少，甚至外國更出現學齡前孩童患病的案例。

「放不下的手機是國人乾眼症的元兇！」張淑雯直指。根據資策會的調查顯示，近三成國人每日使用智慧型手機超過5小時，其中24歲以下以看影片，45歲以上以拍照及瀏覽新聞。張淑雯強調，長時間使用3C產品，又沒有確實的眨眼休息，加上空污、霾害，使人雙眼乾澀，許多人罹患乾眼症不自知，她強調，臨床上有越來越多長者因沉迷於通訊軟體或手遊，導致罹患乾眼症，萬萬不能輕忽長期使用3C產品對眼睛造成的影響。

國人3成患乾眼症，但來醫院門診只有2％～5％，張淑雯說。「很多人都不知道自己罹患乾眼症，」張淑雯解釋，因為患有乾眼症不單眼睛乾澀，有怕風、畏光、視力模糊、想睡、會癢、疲倦泛紅、痛灼熱，還有外界剌激異常敏感，甚至流眼淚，這些患乾眼症症狀易與其他眼疾混淆。

3C的致命吸引力與影響，即使是專業的眼科醫師也難逃其害。曾為長庚醫院眼科主治醫師李文浩自曝，他的工作門診、手術與雷射為伍，眼睛經暴露在強光下，「我又是3C的死忠鐵粉，無時無刻不在滑手機或使用電腦，閒暇之餘又酷愛空拍與攝影，後製往往需耗用大量眼力，無可避免地盯著3C螢幕，眨眼次數明顯減少，淚水異常蒸發，乾眼症找上門。」

《誰是乾眼症的高風險族群？》

乾眼症主要是水液層淚腺淚液分泌不足、油脂層分泌不足、眨眼次數過少、結膜鬆弛症、免疫系統失調，以及其他疾病，像是氣喘、糖尿病、甲狀腺功能失調等。張淑雯表示，其中86％的乾眼症成因為油脂層分泌不足，通常是由於患者的瞼板腺功能異常（Meibomian Gland Dysfunction，MGD）所導致。另外，長期使用治療青光眼藥物或服用高血壓等口服藥物，也可能造成淚液分泌不足，導致乾眼症。她強調，一旦乾眼症未處理，如淤泥越積越多，最後會導致結膜、角膜乾裂、穿孔，嚴重的需要角膜移植，甚至導致失明。

張淑雯指出五大高風險族群：一是長期時間用手機、平板，3C產品等重度使用者。其次，長期服用高血壓藥、抗組織胺、抗焦慮藥、抗青春痘藥者。第三，有睡眠障礙或、氣喘病的人。第四，曾割雙眼皮、打肉毒桿菌者、卸眼妝不乾淨、植睫毛者。第五，長期配戴隱形眼鏡以及長期使用含防腐劑的眼藥水者，都是乾眼症的高危險群。

《乾眼症預防勝於治療， 五大撇步雙眼亮睛睛》

如何預防乾眼症？專家提出五大保養撇步：

一、減少使用3C電子產品的時間。李文浩說，包括電視、電腦、手機使用時間都要縮短，養成每小時休息5～10分鐘的習慣，記得隨時眨眨眼。

二、養成每日「眨眼123」運動，張淑雯解釋，即每天花1分鐘的時間，閉眼2秒、 睜眼2秒，每天重複3～5次，最好在眨眼之前熱敷，無論熱蒸氣眼罩或用熱毛巾，再眨眼效果佳，每次5～10次，早晚各做一回。

三、減少配戴隱形眼鏡的時間，並避免長期使用眼藥水。

四、多喝水、多吃蔬果、避免前往煙霧瀰漫的場所，若不能避免，則以護目鏡保護眼睛。

五、一年檢查一次眼睛，養成定期就診、檢查的習慣。張淑雯指出，特別是隱形眼鏡族，一年至少要檢查一次，也需留意平日配戴時間。當雙眼感到不適，一定要盡早諮詢專業的醫護人員，而不是自行至坊間購買眼藥水。

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(中時電子報)