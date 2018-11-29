內政部放寬陸客來台條件 旅行公會：處處限制本來就很奇怪

2018年11月29日 19:27 中時 李宜秦

內政部為促進觀光，自去年12月起，著手修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，放寬陸客來台的多項條件，在昨日的部務會議中通過草案。對此觀光局與旅行公會都異口同聲表示「樂觀其成」，旅行公會表示，政府要提升觀光產業收入，開放南向國家免簽優惠，卻對陸客處處限制很奇怪，「願意放寬對業界一定有幫助」。

內政部修法放寬陸客申請來台觀光多項條件，包括應備存款條件從20萬台幣調降至10萬、開放陸客若持有美國、加拿大、英國、日本、澳洲、紐西蘭、韓國及歐盟申根等國家之有效簽證者，可取代財力證明，另外為了避免陸客申請觀光，卻從事打工等非觀光行為，因此增訂陸客觀光每年總停留期間不得超過120天規定。

觀光局副局長張錫聰表示，對內政部的修法「樂觀其成」，陸客來台旅遊的條件放寬，絕對有助於兩岸交流，也可有效帶動觀光產業發展。之前內政部也有邀請觀光局開會討論，觀光局對其提出的草案十分支持，之後應該會再討論，儘速預告草案內容。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁也表示，樂見內政部修法放寬條件，他說明明政府為了吸引南向國家旅客來台，都願意開放免簽等優惠，對陸客卻設置重重關卡，導致陸客「卡關」，想來也來不了，或是因為條件太多直接消除訪台意願。

蕭博仁說，政府願意放鬆條件對觀光產業助益很大，直說「為什麼只有陸客要設財力證明，很奇怪！」但他也表示，法律怎麼規定業者就會遵守，非常期待內政部的修法草案。

(中時 )