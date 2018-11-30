溪湖阿清羊肉爐祖傳第三代 鮮嫩涮羊肉、獨家烤羊肉

老闆娘葉致薰示範「涮羊肉」吃法，溫體羊里肌肉放入中藥鍋湯底裡涮五秒，粉紅色肉片滋味鮮嫩又鮮甜，不沾醬吃原味就很讚。（謝瓊雲攝）

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31歲的負責人楊浚清（左）已是第三代，與妻子葉致薰婚後獨自創業開店，以電宰台灣土羊熬至湯頭外，也創新烤羊肉吃法。（謝瓊雲攝）
溪湖阿清羊肉爐，冬天主打的中藥鍋，湯頭由數十種中藥材熬製而成，溫潤滋補，連孕婦都可安心喝。（謝瓊雲攝）
三杯羊小排香氣逼人。（謝瓊雲攝）
鐵板燒烤羊五花肉，撒上滿滿孜然粉，別具異國風味。（謝瓊雲攝）
以瓦斯烤爐現烤的溫體羊里肌肉薄片，搭配冰鎮洋蔥、黑胡椒，熱呼呼入口後，油花與嫩羊肉隨即在口中化開。（謝瓊雲攝）
熬製鍋底湯頭的羊大骨，插入吸管後就可以吸骨髓，非常適合老人、幼兒補充鈣質。（謝瓊雲攝）
溪湖阿清羊肉爐開業一年，已是老字號羊肉爐店分支出來的第三代。（謝瓊雲攝）
店門口還精心布置打卡牆，幾隻可愛的羊咩咩十分吸睛。（謝瓊雲攝）

彰化縣溪湖鎮是全台最有名的羊肉爐聖地，加上此地有全台唯一的羊隻屠宰線，吃得到道地台灣土羊。祖傳三代的阿清羊肉爐傳承古法，並獨家研發孜然鐵板燒烤羊、烤羊肉等，開店一年來吸引遠近許多老饕慕名上門嘗鮮。

溪湖鎮羊肉爐大多系出同門；31歲的楊浚清、葉致薰夫妻，原本在祖父母店裡幫忙，婚後在母親支持下獨立創業開店，短短一年生意蒸蒸日上。

中藥鍋湯底採數十種中藥材熬煮，十分溫補，孕婦也能安心吃；最流行的「涮羊肉」吃法，將每隻羊身上僅兩條的溫體里肌肉，切成0.5公分厚，放入鍋中涮5秒，油花分布均勻的鮮嫩口感，不論直接吃、沾上特製豆腐乳沾醬，滋味令人驚豔。

夫妻倆傳承家中祖傳手法處理羊肉、熬煮羊大骨湯頭，也從中創新，孜然鐵板燒烤，大火熱炒的羊五花肉以熱騰騰鐵板端上桌，撒上滿滿孜然粉，在台式羊肉爐中吃出異國風。

另外，最受歡迎的獨家烤羊肉，由店員桌邊服務，以日式醬料稍加醃漬過的嫩里肌肉薄片，撒上白芝麻，放在瓦斯烤爐上，兩面各十秒現烤，滋滋作響、熱呼呼配上撒點黑胡椒的冰鎮洋蔥，入口即化，讓人一口接一口。

葉致薰說，羊皮和帶皮三層肉也是羊肉爐絕配，放入鍋中慢火煨煮到軟爛，老人小孩和女生都可以吃，十分滋補養顏。她還推出宅配服務，煮好的羊肉爐解凍後加熱，丟入喜愛的配料就可享用，禮盒裝每份500元，滿五份免運費。

阿清羊肉爐

地址：彰化縣溪湖鎮忠工路362號

電話：04-8812378

營業時間：10:00-22:00、全年無休

價格：湯底含肉片每份600元、三杯羊小排350元、孜然鐵板羊肉350元、烤羊肉400元

(中時 )

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